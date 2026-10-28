Путин сообщил о переговорах с Маском по спутникам
Путин: Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный
Россия находится в тесном контакте по вопросам космоса с США, в том числе с основателем SpaceX Илоном Маском, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». По его словам, на повестке стоят вопросы, связанные с низкоорбитальными спутниковыми группировками.
«Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок»,— пояснил Владимир Путин. По его словам, «Роскосмос» и другие компании сотрудничают с американскими партнерами несмотря на политические разногласия.
Спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг»). В марте на орбиту вывели 16 космических аппаратов.
Владимир Путин отметил, что Россия сейчас разрабатывает аналог Starlink — спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», предназначенные для обеспечения широкополосного доступа в интернет. «Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги», — сказал Владимир Путин.