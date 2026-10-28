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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ИндустрииКосмос

Путин сообщил о переговорах с Маском по спутникам

Путин: Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный
Россия находится в тесном контакте по вопросам космоса с США, в том числе с основателем SpaceX Илоном Маском, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». По его словам, на повестке стоят вопросы, связанные с низкоорбитальными спутниковыми группировками.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок»,— пояснил Владимир Путин. По его словам, «Роскосмос» и другие компании сотрудничают с американскими партнерами несмотря на политические разногласия.

Спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг»). В марте на орбиту вывели 16 космических аппаратов.

Владимир Путин отметил, что Россия сейчас разрабатывает аналог Starlink — спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», предназначенные для обеспечения широкополосного доступа в интернет. «Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги», — сказал Владимир Путин.

«Я хочу быть частью того, что меняет мир»

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США
1/231/23

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер
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В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета
3/233/23

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Reuters

После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии
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После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Paul Sakuma / AP

Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн
5/235/23

Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Marcio Jose Sanchez, File / AP

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил
6/236/23

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Paul Sakuma, file / AP

Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась
7/237/23

Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Mark Lennihan / AP

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива
8/238/23

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Mark Lennihan / AP

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»
9/239/23

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты
10/2310/23

Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС
11/2311/23

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Jae C. Hong / AP

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск
12/2312/23

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы
13/2313/23

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы

Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя
14/2314/23

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший
На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя

Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки
15/2315/23

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект
16/2316/23

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект

Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил
17/2317/23

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил

Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км На фото: Илон Маск во время презентации Model Y
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В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар
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В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС
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30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Steve Nesius / Reuters

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