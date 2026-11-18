«Вояджер-1» удалился от Земли на световые сутки
Межпланетный космический аппарат «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, удалившимся от Земли на расстояние одних световых суток. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман в социальной сети X.
На сегодняшний день «Вояджер-1» преодолел около 25,9 млрд км — расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Таким образом, радиосигнал с Земли теперь достигает аппарата за сутки, и столько же времени занимает ожидание ответного сигнала. По расчетам NASA, аппарат достиг этой отметки 18 ноября в 13:16 мск. Окончательное подтверждение должно поступить после получения специального сигнала с космического аппарата.
«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» были запущены в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Второй «Вояджер» достигнет расстояния в одни световые сутки от Земли только в 2035 году. В 2012 году «Вояджер-1» пересек гелиопаузу — границу области пространства, куда достигает солнечный ветер (поток плазмы от Солнца). Сейчас «Вояджер-1» движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 тыс. км/ч и остается самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком.
Несмотря на почти 50 лет работы, аппарат продолжает передавать на Землю научные данные. Для экономии энергии специалисты NASA постепенно отключают часть его приборов и систем. На борту также находится «Золотая пластинка» с записями звуков Земли, музыкальными произведениями, изображениями и приветствиями на разных языках.