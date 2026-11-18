«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» были запущены в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Второй «Вояджер» достигнет расстояния в одни световые сутки от Земли только в 2035 году. В 2012 году «Вояджер-1» пересек гелиопаузу — границу области пространства, куда достигает солнечный ветер (поток плазмы от Солнца). Сейчас «Вояджер-1» движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 тыс. км/ч и остается самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком.