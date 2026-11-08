NASA анонсировала запуск планетохода с ядерным двигателем на Луну в 2028 году

Миссия рассчитана на 18 месяцев. Ее запуск планируется в конце 2028 года. NASA заключило с американской космической компанией Blue Origin контракт на сумму $94 млн на доставку аппарата PROMISE на Луну. Сумма, прописанная в соглашении, при необходимости может быть увеличена на $140 млн.