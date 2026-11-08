NASA анонсировала запуск планетохода с ядерным двигателем на Луну в 2028 году
К 2028 году National Aeronautics and Space Administration (NASA) запустит планетоход с ядерным двигателем PROMISE на южный полюс Луны. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Главная задача запуска — изучить поверхность и подповерхностный слой Луны, а также собрать данные, необходимые для выбора места посадки и планирования будущей инфраструктуры и исследований. Как отмечает NASA, луноход будет оснащен буром для извлечения лунного грунта. Это поможет исследователям изучить лед и ресурсы Луны.
Миссия рассчитана на 18 месяцев. Ее запуск планируется в конце 2028 года. NASA заключило с американской космической компанией Blue Origin контракт на сумму $94 млн на доставку аппарата PROMISE на Луну. Сумма, прописанная в соглашении, при необходимости может быть увеличена на $140 млн.