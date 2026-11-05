Американский телескоп SWIFT сошел с орбиты после более чем 20 лет работы

По данным Космических сил США, SWIFT вошел в атмосферу 4 ноября в 07:39 по времени Восточного побережья (14:39 мск) над провинцией Северная Суматра, примерно в 322 км к северу от экватора. Скорость аппарата более чем в 22 раза превышала скорость звука. Большая часть конструкции сгорела высоко над Землей, но самые прочные обломки могли долететь до поверхности. Разрушений на земле они не вызвали, уточняет агентство.