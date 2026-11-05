Американский телескоп SWIFT сошел с орбиты после более чем 20 лет работы
Американский космический телескоп SWIFT сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли над Индонезией, сообщило NASA. Обсерватория массой 1,5 т два десятилетия изучала гамма-всплески — самые мощные энергетические взрывы во Вселенной. Аппарат прекратил существование через три месяца после неудачной попытки поднять орбиту телескопа спутником-буксиром и так продлить его работу.
По данным Космических сил США, SWIFT вошел в атмосферу 4 ноября в 07:39 по времени Восточного побережья (14:39 мск) над провинцией Северная Суматра, примерно в 322 км к северу от экватора. Скорость аппарата более чем в 22 раза превышала скорость звука. Большая часть конструкции сгорела высоко над Землей, но самые прочные обломки могли долететь до поверхности. Разрушений на земле они не вызвали, уточняет агентство.
Буксир Link NASA запустили в июле. Буксир должен был подойти к SWIFT, захватить его манипуляторами и постепенно поднять его орбиту. Вскоре после старта в системе управления ориентацией Link возникла неполадка: он начал вращаться, и связь с ним прервалась. Восстановить его работу и провести спасательную миссию стоимостью $30 млн не удалось.
SWIFT вывели на орбиту в 2004 году. За 22 года на орбите телескоп обнаружил более 2 тыс. гамма-всплесков и 1,4 тыс. взрывов сверхновых. В 2025 году из-за повышенной солнечной активности обсерватория начала быстро снижаться и опустилась с 585 до 360 км.