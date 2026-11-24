По словам Павла Подвига, директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева), сообщения о возможном запуске Россией космического аппарата «Спутник-С» с ядерным боеприпасом, которые появились в европейской прессе, возвращают к истории с аналогичными заявлениями в отношении спутника «Космос-2553». «Этот космический аппарат, который известен в том числе и как "Спутник-С", был размещен на орбите в 2022 году. США утверждали, что этот запуск являлся частью программы по возможному размещению ядерного оружия в космосе. Но как можно заключить из открытых документов, по своему основному назначению "Космос-2553" являлся спутником дистанционного зондирования Земли и к ядерному оружию никакого отношения не имел,— заявил эксперт “Ъ”.— Нельзя исключить того, что какие-то эксперименты на его борту, например по радиационной стойкости, могли вызвать вопросы, но в чем эти вопросы заключались, США публично не раскрывали». В конечном итоге США признали, что никаких ядерных компонентов, не говоря уже о боезаряде, на борту «Космоса-2553» не было.