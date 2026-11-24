На орбиту запущена утка
Напомним, НАТО уже обвиняло Россию в разработке противоспутникового комплекса с ядерной компонентой: в начале 2024 года о якобы имеющихся у Москвы соответствующих планах публично заявляли представители администрации президента США Джо Байдена. Под подозрения США попал российский спутник «Космос-2553», при этом американские официальные лица не предоставили общественности каких-либо данных, свидетельствующих о том, что этот аппарат оснащен ядерными элементами. Власти же РФ категорически отвергали обвинения в свой адрес. Между двумя странами состоялись консультации высокого уровня по этой теме, однако урегулировать противоречия не удалось (см. “Ъ” от 26 февраля 2024 года). Конфликт дошел до Совета Безопасности ООН, где весной 2024 года разразилась настоящая дипломатическая битва вокруг двух конкурирующих резолюций по этому вопросу (см. “Ъ” от 22 мая 2024 года).