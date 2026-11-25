Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами на борту
Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала с космодрома в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Она выведет в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24» с тремя космонавтами на борту, которые направляются на орбитальную станцию «Тяньгун».
Запуск корабля «Шэньчжоу-24» стал первым пилотируемым космическим полетом Китая с участием иностранного космонавта. Помимо китайцев Тан Хунбо и У И на борту находится пакистанец Мухаммад Зишан Али. Он станет первым гражданином Пакистана, побывавшим в космосе.
Китай ввел в эксплуатацию станцию «Тяньгун» в 2021 году. Она стала третьей в мире многомодульной орбитальной станцией. В предыдущий раз Китай отправлял космонавтов на станцию в мае 2026 года.