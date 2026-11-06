В Совбезе РФ заявили об угрозах систем Starlink и OneWeb для суверенных стран
Западные низкоорбитальные спутниковые системы связи Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных странах. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.
К такому выводу пришли участники научно-экспертного совета Совбеза, передает «Интерфакс». По их оценке, Starlink и OneWeb осуществляют экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, фактически получая возможность воздействовать на население других стран.
В качестве ответной меры участники совещания предложили ускорить производство аппаратов российской разработки. Профильным министерствам рекомендовано подготовить комплекс мер для международного развертывания отечественных систем спутниковой связи.
В сентябре замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что Москва уделяет «все большее внимание» угрозам применения западных низкоорбитальных систем спутниковой связи для вмешательства во внутренние дела государств. Среди примеров он назвал протесты в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году. По его словам, с аналогичным воздействием столкнулись еще как минимум 10 стран. Замминистра отметил, что, в отличие от западных компаний, отечественные разработчики «следуют Уставу ООН и принципам невмешательства во внутренние дела государств».
Разработчик Starlink — американская компания SpaceX Илона Маска. OneWeb принадлежит Франции и Великобритании через объединенную структуру Eutelsat Group.