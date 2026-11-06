В Совбезе РФ заявили об угрозах систем Starlink и OneWeb для суверенных стран

В сентябре замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что Москва уделяет «все большее внимание» угрозам применения западных низкоорбитальных систем спутниковой связи для вмешательства во внутренние дела государств. Среди примеров он назвал протесты в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году. По его словам, с аналогичным воздействием столкнулись еще как минимум 10 стран. Замминистра отметил, что, в отличие от западных компаний, отечественные разработчики «следуют Уставу ООН и принципам невмешательства во внутренние дела государств».