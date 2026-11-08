Space X анонсировала 15-й запуск Starship
Space X: 15-й запуск корабля Starshield запланирован на 13 ноября
Следующий испытательный запуск космического корабля Starship запланирован на 13 ноября, сообщила Space X. Компания рассчитывает, что сам корабль и ракета-носитель Super Heavy смогут приземлиться обратно на стартовую площадку.
Для этого группа управления полетом должна будет убедиться в исправности систем аппарата, от которых зависят маневры при входе в атмосферу и заходе на посадку. «В случае успеха это станет первым полноценным возвращением орбитальной системы запуска и прорывным моментом на пути к превращению Starship в надежную, быстро возвращаемую в эксплуатацию ракету»,— указано в сообщении компании.
Кроме того, за время полета верхняя ступень Starship должна будет вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3. Три спутника оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship — эти данные будут использовать при оценке готовности корабля к возвращению на стартовую площадку.