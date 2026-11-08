Space X анонсировала 15-й запуск Starship

Для этого группа управления полетом должна будет убедиться в исправности систем аппарата, от которых зависят маневры при входе в атмосферу и заходе на посадку. «В случае успеха это станет первым полноценным возвращением орбитальной системы запуска и прорывным моментом на пути к превращению Starship в надежную, быстро возвращаемую в эксплуатацию ракету»,— указано в сообщении компании.