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Новости
05:28
Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»
10:59
«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов
00:36
Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля
21/06
Центр Москвы перекроют на выходных
12:09
Путин не планирует отдавать Курилы
11:49
NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News
11:19
Кравчук: команда Зеленского не должна говорить за президента
10:38
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
10:20
Управление ООН по правам человека оставит представителей в Венесуэле
09:59
СМИ сообщили о кибератаке США против иранских шпионов
09:49
Шри-Ланка на месяц продлила режим ЧП
09:29
Huawei через суд потребовала у США вернуть изъятое оборудование
08:59
МОТ одобрила конвенцию о противодействии домогательствам на работе
08:43
Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию
08:10
Госдеп вслед за Ираном отрицает отправку Тегерану послания от Трампа
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(обновлено: 21.06.2019)
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3
Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность
В МВД отреагировали на дело журналиста созданием спецподразделений
3
Полицейских разделили по месту отпуска
В МВД России разъяснили, что запрет на выезд за границу касается только сотрудников с допуском к гостайне
5
Александр Бастрыкин реабилитировал МВД
Прекращено уголовное дело о злоупотреблениях в интеллектуальной системе полицейского ведомства
МВД проиграло ставку
Букмекерская компания взыскала убытки за потерю арестованных компьютеров
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо
11
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами
6
Полтора миллиарда исчезли в службу
Закончено дело о злоупотреблениях в МВД
8
Есть такая профессия — бороду защищать
Полицейского наказали за растительность на лице — суды он проиграл
Адвокаты заставили платить полицию
Руководство МВД распорядилось обеспечить защиту деньгами
СМИ взяли «штурмом» воронежскую полицию
Фигурант дела о превышении полномочий остался под подпиской о невыезде
5
Полиции указали путь в экономику
Владимир Путин объяснил, как МВД должно работать с бизнесом
2
Назначен начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу
Московский генерал вместо свердловской полиции возглавил санкт-петербургскую
9
Коллегия МВД началась с отставки
Владимир Колокольцев разоблачил начальника УМВД по Ивановской области
3
Полиции добавили генералов
Повышен в звании бывший начальник Дмитрия Захарченко
6
Генеральские перестановки
Президент произвел назначения в МВД и СКР
МВД Дагестана заставили вернуть офицера
Решение о восстановлении Салиха Гаджиева на службу не исполнялось почти четыре года
7
Развелся на отставку
Почему из МВД уходит главный борец с экстремизмом
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Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия