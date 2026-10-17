Жительница Сочи пропала после визита в квартиру соседа-самозванца
В Сочи пропала 32-летняя местная жительница. Полицейские получили заявление 16 октября, началась проверка. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Краснодарскому краю.
Как рассказали Telegram-каналу Baza близкие пропавшей Натальи, она перестала выходить на связь после визита соседа-самозванца. Неизвестный позвонил сестре Натальи, которая в тот момент была не дома. Он заявил, что его квартиру этажом выше заливает.
«Вода якобы вот-вот должна была хлынуть вниз по этажам, поэтому он настойчиво просил открыть дверь»,— пишет Baza. Когда сестра Натальи вернулась домой, женщины там не было, а в квартире был беспорядок. Близкие Натальи связались с мужчиной по телефону, однако он заявил, что никому не звонил.