Жительница Сочи пропала после визита в квартиру соседа-самозванца

«Вода якобы вот-вот должна была хлынуть вниз по этажам, поэтому он настойчиво просил открыть дверь»,— пишет Baza. Когда сестра Натальи вернулась домой, женщины там не было, а в квартире был беспорядок. Близкие Натальи связались с мужчиной по телефону, однако он заявил, что никому не звонил.