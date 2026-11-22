Выступавший по видео-конференц-связи Алексей Костылев подтвердил, что со здоровьем у него плохо. «Я обслуживать себя не могу, мне до унитаза сложно дойти и сесть на него. Правая рука отказывает, поэтому не могу себя обслуживать»,— сказал он, добавив, что освидетельствование, признавшее возможность его содержания в СИЗО, проводилось до того, как он упал и ударился головой уже в камере, что резко ухудшило его состояние.