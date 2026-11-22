Дроны долетели до прокуратуры
Основателя медиахолдинга Readovka МВД обвиняет в хищении около 1 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, завершено следствие по делу в отношении основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. Ему вменяется в вину хищение около 1 млрд руб., выделенных Минобороны на производство беспилотников. Защита фигуранта попыталась добиться перевода его из СИЗО под домашний арест, однако Мосгорсуд ей в этом отказал.
О том, что следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Костылева, стало известно на заседании Мосгорсуда, который 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу защиты фигуранта на продление ему срока содержания под стражей до 19 декабря. Следственные действия, как выяснилось, завершились 12 ноября, и этот факт адвокат обвиняемого попытался использовать для того, чтобы добиться освобождения подзащитного из-под стражи. В СИЗО господина Костылева Тверской суд столицы отправил 27 февраля этого года.
Как сообщал “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено МВД 19 сентября 2025 года. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц. В качестве свидетеля господина Костылева допросили в сентябре и октябре прошлого года, затем его статус изменился на подозреваемого, а в начале марта 2026 года ему предъявили обвинение. К этому моменту он был заключен под стражу.
По версии следствия, ООО «Бархат Тим», учредителем и директором которого значился Костылев, в 2023 году заключило госконтракты на закупку и поставку БПЛА для Минобороны.
Однако в ходе их исполнения компания сорвала сроки, и заказчик разорвал соглашения, потребовав вернуть деньги. Следствие считает, что в ходе исполнения контрактов было похищено около 1 млрд руб. Сделано это было якобы путем завышения расценок, а часть продукции просто не была поставлена.
На заседании в Мосгорсуде указывалось, что Алексею Костылеву 41 год, Readovka он создал в 2014 году как региональное смоленское издание, которое выросло в крупный медиахолдинг, а покинул его летом 2025 года «для развития других проектов». У обвиняемого двое малолетних детей.
Адвокат Михаил Кондратьев просил в жалобе заменить подзащитному содержание под стражей на домашний арест. Основным доводом стало ухудшающееся здоровье Алексея Костылева: после аварии на квадроцикле в октябре 2024 года он провел две недели в коме с открытой черепно-мозговой травмой и переломом таза, кроме того, у него диагностированы энцефалопатия, эпилептические припадки и ушиб головного мозга тяжелой степени, нарушены речь, зрение и координация. По данным защиты, во время обследования в НИИ имени Сербского врачи сообщили, что необходима операция, которую в тюремных условиях провести невозможно.
Выступавший по видео-конференц-связи Алексей Костылев подтвердил, что со здоровьем у него плохо. «Я обслуживать себя не могу, мне до унитаза сложно дойти и сесть на него. Правая рука отказывает, поэтому не могу себя обслуживать»,— сказал он, добавив, что освидетельствование, признавшее возможность его содержания в СИЗО, проводилось до того, как он упал и ударился головой уже в камере, что резко ухудшило его состояние.
Прокурор выступила против освобождения фигуранта. По ее мнению, тяжесть вменяемого в вину преступления и сумма ущерба делают содержание под стражей единственно возможной мерой пресечения. Судья с мнением прокурора согласился.
После заседания адвокат Кондратьев заявил “Ъ”, что фирма господина Костылева госзаказ исполняла добросовестно: сроки не срывала, цены не завышала, выполнила более 50% работ.
«А ему вменили в ущерб весь контракт и не учли, что он исполнил большую его часть и собирался исполнять дальше»,— подытожил адвокат. От дальнейших подробностей господин Кондратьев воздержался, сославшись на адвокатскую этику и на то, что он еще не изучил материалы дела.