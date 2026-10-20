«Ведомости»: МВД увеличило выдачу мигрантам разрешений на работу в России
За январь — сентябрь 2026 года МВД России выдало иностранным гражданам около 215,3 тыс. разрешений на работу. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе статистики МВД.
Больше всего разрешений выдано в Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах — почти 84,5% от общего числа. По числу выданных разрешений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область: на них пришлось 51,4 тыс. разрешений.