«Ведомости»: МВД увеличило выдачу мигрантам разрешений на работу в России

Больше всего разрешений выдано в Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах — почти 84,5% от общего числа. По числу выданных разрешений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область: на них пришлось 51,4 тыс. разрешений.