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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
ЭкономикаГосуправление

«Ведомости»: МВД увеличило выдачу мигрантам разрешений на работу в России

За январь — сентябрь 2026 года МВД России выдало иностранным гражданам около 215,3 тыс. разрешений на работу. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе статистики МВД.
Больше всего разрешений выдано в Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах — почти 84,5% от общего числа. По числу выданных разрешений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область: на них пришлось 51,4 тыс. разрешений.
Мигранты в России
МВД