МВД прошлось по мигрантам
Владимир Колокольцев отчитался об успехах в борьбе с нарушителями-иностранцами
В России находятся 6 млн иностранцев, при этом количество совершенных ими преступлений упало на 40% за год, а собранная биометрия позволяет идентифицировать девять из десяти въезжающих. Такие данные на слушаниях в Совете федерации представил глава МВД Владимир Колокольцев. Ведомство подготовило законопроект, вводящий штрафы от 250 тыс. до 2,5 млн руб. за использование труда нелегальных мигрантов. В МВД пожаловались на нехватку кадров и финансирования, а спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила в ответ вернуть губернаторам полномочия по софинансированию полиции.
Глава МВД Владимир Колокольцев во вторник, 10 ноября, выступал в Совете федерации на правительственном часе с отчетом о миграционной ситуации в РФ. По его словам, в январе—сентябре 2026 года в РФ въехало около 7 млн иностранцев (на 10% меньше год к году). По состоянию на 1 октября в РФ находилось 6 млн мигрантов. Падение статистики министр связал с ужесточением контроля пребывания иностранцев в стране. Напомним, что в 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией), а в 2026 году были приняты поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — загружать справки об этом в реестр Минздрава.
В январе—сентябре 2026 года иностранцами было совершено 20 тыс. преступлений, и это на 40% меньше показателей год к году, сказал господин Колокольцев.
В реестре контролируемых лиц числится 820 тыс. человек, в том числе 120 тыс. несовершеннолетних, добавил он, уточнив, что «наиболее действенной мерой» контроля здесь стала блокировка счетов иностранца. Около 670 тыс. мигрантов в РФ имеют вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП). При этом в МВД в этом году в пять раз больше аннулировали ВНЖ, и в 18 раз больше РВП, чем в прошлом, подчеркнул господин Колокольцев (не назвав абсолютные цифры). Статистику министр связал с блокированием попыток мигрантов получить подобные статусы через фиктивные браки.
Полицию наделили рядом новых полномочий, в том числе входить в места проживания иностранцев и использовать данные геолокации для поиска, напомнил министр. Это, по его словам, привело к росту числа депортированных из страны в 2026 году вдвое — до 120 тыс. человек. Почти вдвое выросло в этом году и число граждан, которым был закрыт въезд в Россию на срок от трех до десяти лет,— до 290 тыс. человек.
Сенатор Иван Евстифеев интересовался, как проходит эксперимент в Москве и Подмосковье, где власти с помощью мобильного приложения с 2025 года контролируют геолокацию мигрантов. Его коллега Артем Шейкин спрашивал, как МВД не допускает образование этнических анклавов. А сенатора Ивана Абрамова волновало, не следует ли оснастить оборудованием по сбору биометрии все пограничные пункты в РФ.
Господин Колокольцев дал понять, что рад бы поставить такое оборудование везде, но это упирается в нехватку финансирования. Однако он подчеркнул, что возможности существующей техники позволили собрать 17 млн биометрических образцов и закрыть въезд 90 тыс. нарушителей.
В МВД сейчас способны идентифицировать девять из десяти въезжающих иностранцев, а еще два года назад — «только каждого второго». С этническими анклавами ведомство борется профилактическими рейдами, добавил министр, но признал решение этого вопроса «непростым». Что касается эксперимента с геолокацией, то господин Колокольцев в качестве положительного эффекта отметил снижение втрое числа преступлений в Москве и Подмосковье, связанных с изготовлением подложных документов для мигрантов. Когда опыт использования геолокации для контроля за мигрантами распространят на всю страну, глава МВД не прокомментировал.
Сенатора Елену Дягилеву интересовало, как новая миграционная политика влияет на привлекательность российского рынка труда для иностранцев. «Ведь ряд отраслей испытывает дефицит в кадрах»,— пояснила она. Господин Колокольцев переадресовал эти вопросы социально-экономическому блоку Белого дома, но выразил уверенность, что административные процедуры стали удобнее и делают пребывание мигрантов в стране комфортным.
Заодно глава МВД анонсировал новый законопроект о санкциях за использование нелегального труда мигрантов.
Зачастую работодатели перекладывают ответственность за привлечение работников на фирмы-однодневки, дал понять господин Колокольцев. Из объяснений министра следовало, что поправками генподрядчиков и заказчиков строек обяжут соблюдать миграционное законодательство под угрозой штрафов в 500–800 тыс. руб. за первое нарушение, и 1,5–2,5 млн руб.— за повторное, а минимальный штраф, заложенный поправками,— 250 тыс. руб. Законопроект поспособствует «прозрачности привлечения иностранной рабсилы», счел господин Колокольцев.
В ходе обсуждения министр сетовал на нехватку кадров и финансирования. Ранее в 2026 году в МВД оценивали некомплект сотрудников в 25–30% (в зависимости от подразделения). Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в ответ предложила вернуть губернаторам полномочия по содействию и софинансированию полиции. Она призналась, что не все поддерживают идею под предлогом того, что местные управления МВД станут «зависимы от губернатора». «Но это глупость. Мы все государевы люди»,— подчеркнула спикер.