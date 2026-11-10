В Россию за девять месяцев въехали около 7 млн иностранцев

За последний год аннулировано в пять раз больше разрешений на временное проживание и в 18 раз больше видов на жительство. Количество отказов в выдаче видов на жительство увеличилось в 13 раз. Число иностранцев, получивших российское гражданство, за год сократилось на треть, добавил Владимир Колокольцев.