В Россию за девять месяцев въехали около 7 млн иностранцев
За первые девять месяцев 2026 года на территорию России въехали около 7 млн иностранных граждан. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации.
По состоянию на 1 октября в России находились около 6,5 млн мигрантов. Доля тех, кто занят легальной трудовой деятельностью, выросла до 50%. Каждый десятый иностранец в России имеет статус временно или постоянно проживающего, всего около 670 тыс. человек.
За последний год аннулировано в пять раз больше разрешений на временное проживание и в 18 раз больше видов на жительство. Количество отказов в выдаче видов на жительство увеличилось в 13 раз. Число иностранцев, получивших российское гражданство, за год сократилось на треть, добавил Владимир Колокольцев.