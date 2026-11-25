МВД объяснило правила предъявления водительских документов в мессенджере MAX
МВД, Минцифры и MAX выпустили сообщение o применении нового функционала мессенджера MAX — в нем теперь можно сгенерировать QR-код для предъявления инспекторам ГИБДД вместо бумажного водительского удостоверения и СТС. Юридически эта возможность появилась в поправках к ПДД еще в конце августа, но технически такой функции до сих пор не было.
«Возможность предъявлять права и СТС через MAX упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона,— заявил гендиректор МАХ Фарит Хуснояров.— Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей».
Господин Хуснояров обратил внимание, что сервис работает только при наличии мобильного интернета. Об этом говорят и в МВД. «Полноценная реализация альтернативной возможности предъявления документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой интернет-связи,— заявили в пресс-центре ведомства.— Такие условия могут быть локально затруднены из-за отсутствия зоны покрытия на отдельных участках автодорог и населенных пунктов (в том числе при временном ограничении связи, технических работах и т. д.)». Если в MAХ предъявить права и СТС по каким-то причинам не получается, то обязанность предъявлять бумажные документы сохраняется, отмечают в министерстве.
«МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе документы в бумажном виде,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи».
Возможность предъявления электронных документов ранее существовала только в приложении «Госуслуги.Авто» (запущено в 2021 году). Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации, а в 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Приложение работает до сих пор — в нем также можно сгенерировать QR код и показывать инспекторам.