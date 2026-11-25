Господин Хуснояров обратил внимание, что сервис работает только при наличии мобильного интернета. Об этом говорят и в МВД. «Полноценная реализация альтернативной возможности предъявления документов в электронном виде может осуществляться исключительно при наличии устойчивой интернет-связи,— заявили в пресс-центре ведомства.— Такие условия могут быть локально затруднены из-за отсутствия зоны покрытия на отдельных участках автодорог и населенных пунктов (в том числе при временном ограничении связи, технических работах и т. д.)». Если в MAХ предъявить права и СТС по каким-то причинам не получается, то обязанность предъявлять бумажные документы сохраняется, отмечают в министерстве.