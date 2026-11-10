МВД даст губернаторам рекомендации по разобщению анклавов мигрантов
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что ведомство подготовило для глав регионов рекомендации по разобщению анклавов мигрантов, передает ТАСС.
По словам Владимира Колокольцева, рекомендации уже одобрены правительством и в ближайшее время будут направлены в регионы. Господин Колокольцев отметил, что рекомендации готовились по поручению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
14 января ТАСС сообщил, что МВД, ФСБ и Минэкономики поручили до 1 июля подготовить предложения, которые могли бы законодательно противодействовать формированию этнических анклавов. 2 апреля эта тема обсуждалась на межведомственной комиссии Совет безопасности под председательством Дмитрия Медведева.