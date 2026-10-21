Основателя книжных «Листва» Бастракова объявили в розыск
В России объявили в розыск основателя правых книжных «Листва» и главу издательства «Черная сотня» Дмитрия Бастракова. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.
В карточке указывается, что господин Бастраков разыскивается по уголовному делу. При этом статья УК не приводится. В карточке также указан контактный номер дежурной части управления МВД по Калининскому району Петербурга.
Управляющий книжной лавкой «Листва» в Москве рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в последний раз господин Бастраков заходил в магазин этим летом. С тех пор они не связывались и не виделись. Где находится Дмитрий Бастраков сейчас, в «Листве» не знают.
Дмитрий Бастраков основал «Черную сотню» в 2013 году вместе со своим другом. Спустя пару лет он открыл сеть независимых книжных «Листва». В лавках продают философскую, историческую, художественную литературу, проводят лекции и культурные мероприятия. После начала боевых действий на Украине Дмитрий Бастраков организовал проект «Тыл 22» по сбору гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей в зоне СВО.