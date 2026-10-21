Основателя книжных «Листва» Бастракова объявили в розыск

Дмитрий Бастраков основал «Черную сотню» в 2013 году вместе со своим другом. Спустя пару лет он открыл сеть независимых книжных «Листва». В лавках продают философскую, историческую, художественную литературу, проводят лекции и культурные мероприятия. После начала боевых действий на Украине Дмитрий Бастраков организовал проект «Тыл 22» по сбору гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей в зоне СВО.