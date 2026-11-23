Валико Джеджея был «коронован» в 16 лет в Абхазии. Через два года его впервые задержали. По ст. 144 УК РСФСР (кража) Джеджея приговорили к году тюрьмы. В последний раз проходил обвиняемым в 2008 году по ч. 2 ст. 208 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Тогда Джеджея дали три года исправительной колонии, он освободился в 2011 году.