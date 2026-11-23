В Шереметьево задержан один из старейших авторитетных предпринимателей Вальтер
В России задержан 80-летний Валико Джеджея, известный в криминальном мире под псевдонимом Вальтер, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. По их словам, в задержании авторитетного предпринимателя участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД.
Другой собеседник издания рассказал, что Валико Джеджея задержали в аэропорту Шереметьево. Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК).
«Прайм Крайм» пишет, что Джеджея несколько лет жил в Черногории, однако из-за истекшей визы вынужден был уехать в Армению. Оттуда приехал в Москву, где у него была запланирована операция, утверждает источник издания.
Валико Джеджея был «коронован» в 16 лет в Абхазии. Через два года его впервые задержали. По ст. 144 УК РСФСР (кража) Джеджея приговорили к году тюрьмы. В последний раз проходил обвиняемым в 2008 году по ч. 2 ст. 208 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Тогда Джеджея дали три года исправительной колонии, он освободился в 2011 году.