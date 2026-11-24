На данный момент альтернативного способа однозначно подтвердить действительность паспорта, кроме как по базам МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), нет, отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По данным кредитных организаций, сумма в 50 руб. в разы превышает стоимость стандартного запроса в СМЭВ и обращения к цифровому профилю гражданина, рассказал он. «Банки констатируют, что введение соответствующей платы за каждый запрос увеличит издержки и может привести к удорожанию финансовых услуг для граждан,— указывает Анатолий Аксаков.— Кроме того, высокая стоимость обращений может вынудить участников рынка сокращать дополнительные антифрод-проверки там, где закон их прямо не требует, а это идет вразрез с общей задачей противодействия мошенничеству».