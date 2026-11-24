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Взимание платы за проверку паспортов вызвало вопросы у банков и бизнеса
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация больших данных (АБД) предлагают законодательно запретить брать плату за запросы на проверку паспортов. Ранее МВД разработало постановление правительства, согласно которому за каждое такое обращение банк должен будет платить по 50 руб., что, по подсчетам авторов документа, дополнительно принесет в бюджет 120 млрд руб. в год. Участники рынка считают, что эти расходы будут переложены на клиентов банков, может ухудшиться и ситуация с мошенничеством.
Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка и Ассоциация больших данных направили в Госдуму письмо с предложением законодательно запретить МВД брать плату за проверку паспортов в случаях, когда их к этому обязывает закон или другие нормативные документы.
Ранее МВД подготовило постановление правительства, согласно которому ведомство будет брать по 50 руб. за каждый запрос банка для подтверждения действительности паспорта (см. “Ъ” от 7 апреля). Как говорится в пояснительной записке к документу, это изменение принесет в бюджет около 120 млрд руб. в год. На прошлой неделе Forbes сообщил, что первый зампред правительства Денис Мантуров на совещании с представителями различных ведомств и банков объявил, что решение о поддержке постановления правительства, предложенного МВД, принято.
Как рассказал “Ъ” источник, представители ведомств и банковского сообщества готовы были оспорить идею сделать платным сервис МВД по проверке подлинности паспортов, «однако дискуссии не получилось».
На данный момент альтернативного способа однозначно подтвердить действительность паспорта, кроме как по базам МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), нет, отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По данным кредитных организаций, сумма в 50 руб. в разы превышает стоимость стандартного запроса в СМЭВ и обращения к цифровому профилю гражданина, рассказал он. «Банки констатируют, что введение соответствующей платы за каждый запрос увеличит издержки и может привести к удорожанию финансовых услуг для граждан,— указывает Анатолий Аксаков.— Кроме того, высокая стоимость обращений может вынудить участников рынка сокращать дополнительные антифрод-проверки там, где закон их прямо не требует, а это идет вразрез с общей задачей противодействия мошенничеству».
Он также отмечает, что и Ассоциация банков России предлагала закрепить для банков бесплатный доступ к государственным информационным системам (ГИС) при исполнении обязательных требований закона или актов Банка России, а для коммерческих запросов финансовых организаций устанавливать тарифы только по согласованию с регулятором. «Эта позиция имеет под собой объективные основания, рассчитываю, что профильные ведомства и банковское сообщество найдут решение, которое позволит не перекладывать издержки на потребителей финансовых услуг»,— сообщил “Ъ” Анатолий Аксаков.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 22 мая 2026 года:
Бесплатный доступ к государственным информационным системам — это суперважная вещь для того, чтобы у нас в стране развивались цифровая экономика и цифровые финансы.
Как рассказал “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, даже если постановление правительства будет принято, закон будет иметь приоритет и правительство должно будет привести свое постановление в соответствие с требованиями закона. При этом, по его словам, аналогичный подход уже был применен в случае с массовыми и автоматическими вызовами. «Если бесплатный подход был применен к взаимодействию с коммерческими компаниями, каковыми являются операторы связи, то в случае с ГИС его применение будет тем более логичным»,— отметил Андрей Емелин.
В свою очередь в АБД обращает внимание, что новые расходы возникнут у банков, операторов связи и других организаций, которые обязаны проверять сведения о клиентах, но в конечном итоге последствия могут ощутить граждане через рост стоимости и снижение доступности цифровых услуг. «Отказаться от обязательных проверок бизнес не может, а полноценной альтернативы сервису МВД для электронной проверки действительности паспортов нет,— заявили в АБД.— Наша позиция проста — если государство обязывает получать или проверять сведения, доступ к ним должен быть бесплатным». АБД совместно с НСФР предлагает прямо закрепить этот принцип в законе для всех государственных информационных систем и каналов доступа, а не только для проверки паспортов.
В правительстве, МВД, Минфине, Минцифры и Минэкономразвитии на запросы “Ъ” не ответили.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 1