Встречи пресечения
Стало известно, из-за чего генерала Малькова вернули под стражу
“Ъ” стали известны подробности инцидента, приведшего к изменению меры пресечения генерал-майору Сергею Малькову, проходящему по делу о хищении топлива у МВД. В СИЗО он оказался после того, как встретил в ресторане своего бывшего начальника, генерал-полковника полиции Николая Головкина. Также в вину подследственному вменили общение с действующим министром здравоохранения Подмосковья Максимом Забелиным.
По данным “Ъ”, решение Мещанского суда Москвы, который перевел 66-летнего господина Малькова из-под домашнего ареста под стражу, было обусловлено главным образом двумя событиями. Первое, согласно ходатайству следственного департамента МВД об изменении меры пресечения, касается встречи обвиняемого 29 сентября 2026 года с «неустановленным лицом», а второе — общения 8 октября у себя дома с заместителем председателя правительства Подмосковья—министром здравоохранения Максимом Забелиным.
В первом случае, как стало известно “Ъ”, речь идет о бывшем начальнике фигуранта, экс-руководителе ГУ МВД по Московской области генерал-полковнике Николае Головкине. Именно с ним, по данным “Ъ”, господин Мальков случайно столкнулся в ресторане Christian в гостинице «Украина», куда 29 сентября он заглянул, возвращаясь с допроса от следователя вместе с сопровождающей его инспектором ФСИН.
Что касается контакта обвиняемого с министром, то последний, как стало известно “Ъ”, являлся другом семьи Малькова и заехал к нему домой для того, чтобы осмотреть супругу генерала, которая пожаловалась ему на боли в ноге.
Настаивая 11 ноября в Мосгорсуде на отмене решения районной инстанции об аресте, защита господина Малькова подчеркивала, что господа Головкин и Забелин не проходили по делу как свидетели, общение с которыми ему запрещено. При этом ни один их них по обстоятельствам дела не допрашивался, а господин Забелин впоследствии показал, что вовсе ничего не знает о них. Последний, по данным “Ъ”, также отрицал, что фактически общался с обвиняемым, так как, по его словам, лишь навещал супругу генерала, которая живет с мужем в одном доме. Что касается встречи господина Малькова с бывшим руководителем, то она, по словам адвокатов обвиняемого, и вовсе носила спонтанный характер.
Обжалуя изменения господину Малькову меры пресечения, защитники обвиняемого Андрей Гривцов и Сергей Гуров указали, что по дороге домой генералу, страдающему целым рядом тяжких заболеваний, в том числе диабетом, стало плохо и он с разрешения инспектора ФСИН России зашел в ресторан. Последняя пояснила, что откликнулась на просьбу фигуранта пообедать, так как прямых запретов на остановку в обеденное время у нее не было.
Настаивая на отмене решения суда об аресте, защитники также говорили о плохом самочувствии господина Малькова, который изначально был арестован, но потом Мосгорсуд перевел его под домашний арест. По их словам, будучи дома, генерал был один раз госпитализирован. Кроме того, буквально накануне заседания Мещанского суда по изменению ему меры пресечения генералу Малькову стало известно о намерении следствия вменить ему в вину два новых эпизода взяток. Однако осознавая, что ему грозит обвинение в двух особо тяжких преступлениях, он никаких попыток скрыться или иным образом помешать расследованию не предпринял.
Слушание в Мосгорсуде прошло в закрытом режиме, на чем настоял следователь. Он, в частности, сослался на наличие в деле материалов, составляющих тайну семейной жизни, медицинскую тайну и тайну следствия. Все участники процесса его поддержали. Журналистов пригласили лишь на оглашение решения, согласно которому Мосгорсуд счел изменение меры пресечения фигуранту законным.
Адвокат обвиняемого Сергей Гуров заявил “Ъ”, что намерен обжаловать судебный акт в кассации, заметив, что еще на заседании в районном суде защита «представила два тома документов о заболевании фигуранта», свидетельствующих о невозможности содержать его под стражей.
Как ранее писал “Ъ”, изначально господин Мальков был арестован Мещанским судом Москвы 7 сентября. Однако уже через две недели — 23 сентября — Мосгорсуд смягчил генералу меру пресечения, которая 21 октября была изменена на заключение под стражу. На сегодняшний день, по данным “Ъ”, ему вменяют в вину два эпизода взяток на общую сумму 7,55 млн руб. от некоего коммерсанта (ч. 6 ст. 290 УК РФ), растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, причинившими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Другой адвокат генерала Андрей Гривцов назвал “Ъ” предъявленное обвинение «высосанным из пальца» и недоказанным.
Вместе с генералом по делу проходят еще семь человек, пять из которых арестованы. Основное обвинение господина Малькова связано хищением в начале 2026 года бензина и солярки, предназначавшихся для ведомственного транспорта. Вместо заправки казенных автомобилей топливо якобы по указанию генерала уходило сети частных автозаправок «Трасса», которой владеет компания «Евротранс». Сейчас компании грозит банкротство.