Встречи пресечения

Настаивая 11 ноября в Мосгорсуде на отмене решения районной инстанции об аресте, защита господина Малькова подчеркивала, что господа Головкин и Забелин не проходили по делу как свидетели, общение с которыми ему запрещено. При этом ни один их них по обстоятельствам дела не допрашивался, а господин Забелин впоследствии показал, что вовсе ничего не знает о них. Последний, по данным “Ъ”, также отрицал, что фактически общался с обвиняемым, так как, по его словам, лишь навещал супругу генерала, которая живет с мужем в одном доме. Что касается встречи господина Малькова с бывшим руководителем, то она, по словам адвокатов обвиняемого, и вовсе носила спонтанный характер.