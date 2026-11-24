Свыше 34 тыс. иностранцев депортировали из России в 2026 году
В 2026 году из России депортировали и выдворили более 34 тыс. иностранных граждан. Это на 80% больше, чем в 2025 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Правоохранители завели около 4,2 тыс. уголовных дел и выявили 549 человек, находившихся в розыске.
Операция «Нелегал-2026» проходила в два этапа, первый из которых состоялся в июне. Всего по итогам проверки выявлено около 143 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. Еще около 40 тыс. нарушений касались трудовой деятельности.
Операция «Нелегал-2026» проводится МВД совместно с ФСБ, Росфинмониторингом и структурами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При проведении операции особое внимание уделяется проверке мест компактного проживания и работы иностранцев. Увеличить эффективность проверки в этом году помогло в том числе использование биометрической системы при прохождении границы, добавила Ирина Волк.