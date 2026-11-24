Операция «Нелегал-2026» проходила в два этапа, первый из которых состоялся в июне. Всего по итогам проверки выявлено около 143 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. Еще около 40 тыс. нарушений касались трудовой деятельности.