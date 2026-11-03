МВД: в России с начала года просили убежище 25 граждан США, Канады и Британии

По данным ведомства, с начала года заявления подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. При этом ходатайств о признании беженцами от граждан этих стран нет: все обращения касались именно временного убежища. За аналогичный период 2025 года за убежищем обратились 17 американцев, 11 канадцев и 10 британцев.