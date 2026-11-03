МВД: в России с начала года просили убежище 25 граждан США, Канады и Британии
За январь-сентябрь 2026 года граждане США, Канады и Великобритании подали в России 25 заявлений о предоставлении временного убежища. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, с начала года заявления подали 11 американцев, восемь канадцев и шесть британцев. При этом ходатайств о признании беженцами от граждан этих стран нет: все обращения касались именно временного убежища. За аналогичный период 2025 года за убежищем обратились 17 американцев, 11 канадцев и 10 британцев.
Всего за девять месяцев в России зарегистрировали 3,8 тыс. ходатайств об убежище от иностранцев, добавили в МВД. Наиболее многочисленной группой стали граждане Украины, подавшие более 2 тыс. заявлений. За ними следуют граждане Сирии (641 заявитель) и Афганистана (190 заявителей). Среди жителей ЕС наибольшее количество заявлений поступило от граждан Германии.