МВД: мошенники похищают данные в общественных местах с помощью поддельных Wi-Fi

Главная угроза заключается в открытых Wi-Fi сетях, которые могут оказаться поддельными «двойниками». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля, чтобы пользователи незаметно подключались. В результате происходит перехват логинов, паролей и платежных данных, что делает использование банковских приложений и личных кабинетов в таких сетях крайне рискованным.