МВД: мошенники похищают данные в общественных местах с помощью поддельных Wi-Fi
Министерство внутренних дел России предупреждает о новых схемах кражи персональных данных, которые применяются мошенниками в общественных местах. Специалисты управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выявили четыре основных способа похищения информации.
Главная угроза заключается в открытых Wi-Fi сетях, которые могут оказаться поддельными «двойниками». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля, чтобы пользователи незаметно подключались. В результате происходит перехват логинов, паролей и платежных данных, что делает использование банковских приложений и личных кабинетов в таких сетях крайне рискованным.
Второй способ — фальшивые QR-коды, размещенные в общественных местах. При сканировании такие коды переводят жертву на фишинговые сайты либо поддельные страницы оплаты. МВД советует проверять подлинность QR-кода, убедившись, что он размещен официальным владельцем заведения или сервиса.
Третий канал опасности — вредоносные программы, которые могут распространяться через найденные в общественных местах флешки и повербанки. Такие устройства могут украсть информацию со смартфона или заблокировать систему. Использовать чужие гаджеты для зарядки или передачи данных не рекомендуется.
Четвертая уязвимость связана с включенным модулем Bluetooth. Если он активен, злоумышленники могут получить доступ к контактам и сообщениям на устройстве. МВД рекомендует отключать Bluetooth, когда он не нужен, и не принимать неизвестные подключения.
Кроме того, полиция предупреждает о методах «плечевого серфинга», когда мошенники подглядывают PIN-коды и пароли в транспорте, кафе и возле банкоматов.