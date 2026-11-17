Катерина Гордеева* — российская журналистка и документалистка. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Работала на местном телевидении с режиссерами Кириллом Серебренниковым и Александром Расторгуевым. После переезда в Москву сотрудничала с разными телеканалами и интернет-изданиями как редактор и корреспондент.