Журналистку Катерину Гордееву* объявили в розыск в России
МВД России объявило журналистку Катерину Гордееву (объявлена иноагентом) в федеральный розыск. По какой статье Уголовного кодекса — в базе ведомства не указано.
В августе Главное следственное управление СКР возбудило в отношении госпожи Гордеевой* уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. Основанием стали посты в ее Telegram-канале. По п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Катерина Гордеева* — российская журналистка и документалистка. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Работала на местном телевидении с режиссерами Кириллом Серебренниковым и Александром Расторгуевым. После переезда в Москву сотрудничала с разными телеканалами и интернет-изданиями как редактор и корреспондент.
В 2021 году запустила YouTube-канал, на котором выходили интервью с журналистами и деятелями культуры. В сентябре 2022 года Минюст внес ее в реестр иноагентов.
* Внесена в реестр иностранных агентов Министерства юстиции