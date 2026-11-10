Верховный суд разберется с рулем и посадкой

В том же законе «О безопасности дорожного движения» сказано, что управлять квадрициклом или трициклом с мотопосадкой разрешено водителям с правами категории А — тогда в удостоверении проставляется отметка MS. Это правило вводилось специально, подчеркивают в ведомстве, поскольку управление транспортом с мотоциклетной посадкой имеет свои особенности и специфику. Так, при сдаче экзаменов на категорию А гражданин должен выполнить упражнение «проезд по колейной доске»: проехать 10 м по искусственной колее, не касаясь земли ногами, и остановиться перед линией «Стоп». Также МВД обращает внимание, что ведомственный приказ сам по себе никаких ограничений не устанавливает — он лишь описывает, как должно выглядеть удостоверение, какие отметки и где должны проставляться. Министерство предлагает отказать в удовлетворении иска, эту позицию поддерживает и Минюст.