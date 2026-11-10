Верховный суд разберется с рулем и посадкой
ВС проверит законность приказа МВД о выдаче водительских удостоверений
Верховный суд рассмотрит иск автовладельца, который просит признать незаконным приказ МВД, ограничивающий право граждан с «легковыми» правами управлять квадрициклами и трициклами с мотоциклетной посадкой. Заявитель считает, что документ противоречит ФЗ «О безопасности дорожного движения». Однако в МВД настаивают, что управление техникой с мотоциклетной посадкой имеет свою специфику и требует от водителей специальных навыков.
Исковое заявление направил в ВС РФ водитель Семен Сырысев из города Сусуман Магаданской области (“Ъ” ознакомился с текстом). В марте 2026 года у него заканчивался срок действия водительского удостоверения, поэтому мужчина обратился в областное УМВД. Там ему выдали права с категориями М (мопед), B (легковой автомобиль) и подкатегорией B1 (квадрицикл и трицикл).
Также ГИБДД проставила отметку АS, которая разрешает управлять квадрициклами и трициклами только при автомобильной посадке, то есть при наличии круглого руля, автомобильного сиденья и педалей.
Отметим, что квадрициклы нельзя путать с более известными квадроциклами — это разные типы транспортных средств. Квадроциклы представляют собой четырехколесную внедорожную технику с рулем и посадкой мотоциклетного типа, а квадрициклы — это мини-автомобили с открытым салоном.
Семен Сырысев попросил ГИБДД разъяснить, почему в его удостоверение поставили такую отметку. В ведомстве ответили, что такой порядок установлен приказом МВД №365. Тогда водитель обратился в ВС РФ, заявив, что ведомственный приказ противоречит ФЗ «О безопасности дорожного движения», который имеет большую юридическую силу. Мужчина уверен, что из буквального прочтения закона следует: если у водителя открыта в правах категория B и подкатегория B1, то дополнительных ограничений к управлению транспортом быть не должно.
В МВД подготовили возражения (“Ъ” ознакомился с ними). В ведомстве считают, что автомобилист неправильно трактует правовые нормы.
В том же законе «О безопасности дорожного движения» сказано, что управлять квадрициклом или трициклом с мотопосадкой разрешено водителям с правами категории А — тогда в удостоверении проставляется отметка MS. Это правило вводилось специально, подчеркивают в ведомстве, поскольку управление транспортом с мотоциклетной посадкой имеет свои особенности и специфику. Так, при сдаче экзаменов на категорию А гражданин должен выполнить упражнение «проезд по колейной доске»: проехать 10 м по искусственной колее, не касаясь земли ногами, и остановиться перед линией «Стоп». Также МВД обращает внимание, что ведомственный приказ сам по себе никаких ограничений не устанавливает — он лишь описывает, как должно выглядеть удостоверение, какие отметки и где должны проставляться. Министерство предлагает отказать в удовлетворении иска, эту позицию поддерживает и Минюст.
Дискуссии о том, нужно ли упрощать доступ к управлению спецтехникой, ведутся несколько лет. Еще в 2023 году обладателям прав категорий B, C и D разрешили управлять легкими квадроциклами и снегоходами (формально они относятся к сельхозтехнике) — соответствующий закон Госдума приняла для развития туризма. В развитие этой нормы летом 2026 года приняли еще один закон, разрешивший гражданам с обычными правами управлять также тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги (см. “Ъ” от 10 июня). Тогда же по инициативе МВД было введено условие для вождения подобной спецтехники — договор проката (то есть кататься можно только на закрытой территории), а также обязательное прохождение инструктажа по безопасности. Кроме того, еще в 2024 году ГИБДД планировала внести поправки в 365-й приказ. Ведомство хотело отказаться от проставления подкатегории AS, установив правило, что если на задней стороне прав напротив категории B1 нет отметок, то водитель может ездить на транспорте только с автопосадкой. Однако эти уточнения в приказ так и не внесли по неизвестным причинам.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 5