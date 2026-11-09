МВД предложило разрешить подачу заявлений о преступлениях в электронном виде
МВД России предложило внести в ведомственный приказ изменения, согласно которым регистрировать заявления о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях можно будет в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Новый способ регистрации заявлений без обязательного дублирования их в бумажном виде предлагается запустить «при наличии технической возможности». Инициатива будет реализована на основании правового акта руководителя территориального органа МВД на окружном, межрегиональном, региональном уровне, на федеральной территории «Сириус». Сведения, содержащиеся в электронном заявлении, будут обладать такой же юридической силой и значимостью, что и сведения на бумажных носителях, добавили в ведомстве.
Изменения предложили внести в приказ о порядке приема и регистрации заявлений (приказ от 29 августа 2014 года № 736). Сейчас их учет ведется только в бумажном виде, отметили в МВД. Возможность электронного учета соответствует планам цифровизации МВД России, указано в пресс-релизе. Сейчас инициатива проходит антикоррупционную экспертизу.