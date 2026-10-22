Генерал закусил на «Медведя»
Тыловику подмосковной полиции к растрате топлива добавили взяток
Обвиняемому в хищении топлива у своего ведомства бывшему заместителю начальника подмосковной полиции Сергею Малькову, как стало известно “Ъ”, вменили в вину еще один эпизод растраты горюче-смазочных материалов и два эпизода получения взяток на сумму 7,55 млн руб. При этом теперь на следственные действия фигуранта будут привозить не из дома, а из СИЗО «Медведь», куда его суд перевел за нарушение ранее меры пресечения в виде домашнего ареста. Оказалось, что после допроса он пообедал в ресторане Christian с сопровождающим из ФСИН.
Новые обвинения в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) генерал-майору Малькову следователь следственного департамента МВД предъявил 21 октября. По данным “Ъ”, в первом случае речь идет о получении фигурантом в 2025 и 2026 годах от одного и того же коммерсанта за общее покровительство сначала 5 млн руб., а затем еще несколькими траншами 2,55 млн руб. Новый же эпизод растраты напрямую связан с изначально вмененным высокопоставленному полицейскому в вину хищением бензина и солярки, предназначавшихся для ведомственного транспорта. Однако вместо заправки казенных автомобилей топливо якобы по указанию генерала уходило сети частных автозаправок «Трасса», которой владеет компания «Евротранс». Топ-менеджеры последней и стали первыми фигурантами начатого 7 августа 2026 года подмосковной полицией расследования по факту кражи в особо крупном размере и мошенничества (п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В частности, среди задержанных оказались председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов, гендиректор компании Олег Алексеенков и его заместители — Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко. Позже фигурантами этого расследования стали Сергей Мальков, бывший начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» ГУ МВД по Подмосковью полковник Алексей Суяров, сменивший его после задержания подполковник Геннадий Пешков, до этого являвшийся его заместителем, и экс-руководитель одного из отделов центра подполковник Анна Левина. Всем им предъявили обвинения в растрате. В коррупции фигурантов уличили во время проверки, которую провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного управления собственной безопасности МВД.
В ее рамках было установлено, что небольшие объемы ведомственного топлива генерал начал поставлять на сторону еще весной нынешнего года. А основная часть предназначенных для полицейских автомобилей бензина и солярки, исчисляемая миллионами литров, начала уходить «деловым партнерам» из «Евротранса» начиная с июня 2026 года, после возникшего в Москве и Московской области дефицита топлива в связи с ударами беспилотников ВСУ по НПЗ и хранилищам.
Доходило до того, что стражам порядка нечем было заправить патрульные автомобили. Ущерб по делу следствие оценивает в 600 млн руб.
7 сентября Мещанский суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД, куда были переданы материалы из подмосковного главка, отправил экс-полицейских в СИЗО. Однако вскоре все они, включая и Сергея Малькова, были переведены под домашние аресты. В частности, в последнем случае суд учел не только 40-летний стаж 66-летнего генерала в системе МВД и множество наград, в том числе ордена Александра Невского и Почета, но и то, что ему требуется постоянный медицинский надзор. По некоторым данным, генерал-майор страдает сахарным диабетом в тяжелой стадии и гипертонией.
Дома Сергей Мальков должен был находиться до 5 ноября. Ему запретили покидать место жительства без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем-либо, помимо родственников. Однако 21 октября Сергея Малькова вновь отправили в СИЗО. Из представленных следствием в Мещанский райсуд материалов следовало, что 29 сентября генерал отобедал в ресторане Christian (средней чек 3,5–4 тыс. руб.) в гостинице «Украина», а также допускал неоднократные контакты со свидетелем по делу. Интересно, что в последнем случае таковым оказалась супруга Сергея Малькова, проживающая вместе с ним.
Адвокат обвиняемого Андрей Гривцов в разговоре с “Ъ” назвал арест своего доверителя незаконным и необоснованным, поскольку «ни один из наложенных судом запретов тот, будучи под домашним арестом, не нарушил».
По словам защитника, в ресторане господин Мальков оказался с разрешения и вместе с сопровождавшим его инспектором УФСИН. В тот день они вместе возвращались с допроса из следственного департамента и по дороге домой заехали пообедать. «На допросе у следователя инспектор этот факт подтвердил,— заявил “Ъ” адвокат Гривцов.— Что же касается супруги Сергея Малькова, то Мосгорсуд, вынося решение о переводе моего подзащитного из СИЗО под домашний арест, никаких ограничений на его общение с женой не накладывал. При этом сотрудники УФСИН дважды приходили к ним в квартиру, заявляя, что женщина не может там находиться, поскольку является свидетелем по делу. Супруга Сергея Владимировича отказалась выезжать из квартиры, да ей, собственно, и некуда было съезжать». По словам Сергея Гривцова, решение Мещанского суда он уже обжаловал.