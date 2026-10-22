Генерал закусил на «Медведя»

По словам защитника, в ресторане господин Мальков оказался с разрешения и вместе с сопровождавшим его инспектором УФСИН. В тот день они вместе возвращались с допроса из следственного департамента и по дороге домой заехали пообедать. «На допросе у следователя инспектор этот факт подтвердил,— заявил “Ъ” адвокат Гривцов.— Что же касается супруги Сергея Малькова, то Мосгорсуд, вынося решение о переводе моего подзащитного из СИЗО под домашний арест, никаких ограничений на его общение с женой не накладывал. При этом сотрудники УФСИН дважды приходили к ним в квартиру, заявляя, что женщина не может там находиться, поскольку является свидетелем по делу. Супруга Сергея Владимировича отказалась выезжать из квартиры, да ей, собственно, и некуда было съезжать». По словам Сергея Гривцова, решение Мещанского суда он уже обжаловал.