В МВД предупредили о рисках для данных при использовании ChatGPT

Исследование The Algorithmic Self-Portrait, на которое сослались в МВД, показало, что почти 96% записей памяти ChatGPT создаются системой самостоятельно, а 91% из них содержат персональные данные, включая реальные имена, адреса и социально-экономический статус. В половине случаев сохраняется информация о здоровье и личных убеждениях, а у большей части пользователей фиксируются цели, предпочтения и особенности поведения.