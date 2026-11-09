МВД закрепляет механизм подачи онлайн-заявлений о преступлениях
Право
МВД опубликовало для общественного обсуждения проект ведомственного приказа, позволяющего отделениям внутренних дел принимать заявления о преступлениях полностью в электронном виде.
У граждан и сейчас есть возможность подать заявление онлайн — через приемную на официальном сайте МВД или через портал «Госуслуги». При этом сотрудник МВД обязан распечатать поступившее через сайт электронное обращение и зарегистрировать его в книге учета сообщений о преступлениях. На этапе рассмотрения заявления сотрудник полиции связывается с заявителем по телефону или электронной почте и уточняет детали. Если обращение требует возбуждения уголовного дела, то полиция приглашает заявителя лично.
Проект приказа предполагает, что сведения, зафиксированные в электронном виде, будут обладать «той же юридической силой и значимостью, что и регистрируемые на бумажных носителях информации», сообщили в МВД. Там отметили, что нововведения в приказ вносятся «в рамках цифровизации». Новый способ регистрации заявлений будет реализовываться «при технической возможности» конкретного территориального органа МВД.
«С учетом многочисленных случаев обмана граждан мошенниками в последние годы возможность подать заявление в электронном виде может привести к значительному росту обращений в МВД»,— предполагает юрист «Инфралекс» Михаил Гусев. Он отмечает, что зачастую граждане в правоохранительные органы не обращаются «из-за нежелания лично проходить формальные процедуры в МВД». В электронной системе сотрудникам МВД будет сложнее утратить заявление, изменить дату его регистрации задним числом либо вовсе уклониться от регистрации сообщения, добавляет юрист Criminal Defense Firm Владислав Безушкевич. При этом, отмечает эксперт, на данный момент неясно, как будет обеспечиваться сохранность сведений в случае кибератак.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 5