МВД закрепляет механизм подачи онлайн-заявлений о преступлениях

У граждан и сейчас есть возможность подать заявление онлайн — через приемную на официальном сайте МВД или через портал «Госуслуги». При этом сотрудник МВД обязан распечатать поступившее через сайт электронное обращение и зарегистрировать его в книге учета сообщений о преступлениях. На этапе рассмотрения заявления сотрудник полиции связывается с заявителем по телефону или электронной почте и уточняет детали. Если обращение требует возбуждения уголовного дела, то полиция приглашает заявителя лично.