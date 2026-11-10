Мигрантов в России обяжут платить налог за неработающих членов семьи
С января 2027 года трудовые мигранты в России должны будут оплачивать дополнительный налог на каждого прибывающего в страну члена семьи. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете федерации, передает «Интерфакс».
Инициатором законопроекта выступило МВД. Мера также предусматривает увеличение фиксированных авансовых платежей по НДФЛ на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении мигранта. По словам Владимира Колокольцева, это поможет снизить нагрузку на весь социальный блок.
Если несовершеннолетнего ребенка содержат несколько иностранцев, доплату за него применят только к одному из них по их выбору. В случае аннулирования патента мигранту необходимо выехать из России вместе с детьми за 15 дней.
По данным Владимира Колокольцева, с 2025 года число неработающих и не обучающихся членов семей мигрантов в России сократилось на 20%. В прошлом году иностранные работники перечислили в российский бюджет 172 млрд руб. платежей за патенты — на 39% больше, чем годом ранее.