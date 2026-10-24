МВД: мошенники обещают оформить загранпаспорт за несколько дней
Срочный порядок оформления загранпаспорта предусмотрен только для документа старого образца, но не для биометрического, напомнили в МВД. Ведомство предупредило, что любые предложения оформить биометрический паспорт за несколько дней являются мошенничеством.
Оформить загранпаспорт старого образца сроком на пять лет можно в течение трех дней, но только в двух случаях: для экстренного лечения за границей и тяжелой болезни либо из-за смерти близкого родственника. МВД призвало сохранять бдительность и не обращаться в частные организации за этой услугой, передает ТАСС.
МВД регулярно предупреждает россиян о новых схемах мошенничества. Ведомство еще в марте сообщало, что злоумышленники стали предлагать услуги по получению документов без очередей. Для этого они просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести предоплату.