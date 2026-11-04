Ущерб от экономических преступлений в России достиг почти 460 млрд рублей
За девять месяцев 2026 года ущерб от преступлений экономической направленности составил 457,1 млрд руб., следует из материалов МВД. Это является рекордным показателем за последние годы, пишет ТАСС.
Общее число выявленных преступлений экономической направленности в годовом выражении выросло на 7,3%. В общей сложности было выявлено 95,2 тыс. таких преступлений. 71,1% от общего числа составили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ущерб от всех преступлений в России за первые девять месяцев составил 656,4 млрд руб. Основная часть ущерба (92,5%) пришлась на преступления, выявленные в городах и поселках городского типа.
МВД сообщало, что материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь–август оценивался в 397,2 млрд руб. Генпрокурор страны Александр Гуцан говорил, что сумма ущерба от преступлений, совершенных в экономической сфере, сравнима с бюджетом одного российского региона. Он также отмечал, что резко падают показатели возмещения ущерба.