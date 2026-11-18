Сначала пользователю дают пройти небольшой тест, после которого объявляют о крупном денежном выигрыше. За призом предлагают обратиться к «оператору» через мессенджер. Затем у человека требуют перевести деньги либо передать полные реквизиты карты — якобы для уплаты комиссии, оформления страховки или верификации карты.