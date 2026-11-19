Ведомство рекомендовало не отвечать на подобные сообщения и не вступать в переписку с отправителем. Нельзя сообщать посторонним коды из SMS, пароли и персональные данные. Проверять состояние учетных записей следует только через официальные сайты и приложения сервисов, не переходя по ссылкам, указано в публикации.