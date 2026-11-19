МВД предупредило об уведомлении о новом устройстве от имени «Моих Документов»
Мошенники стали рассылать SMS-сообщения якобы от сервиса «Мои Документы», в которых утверждается, что к личному кабинету получателя привязано новое устройство и вход с него уже выполнен. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
По данным ведомства, задача такой рассылки — вызвать у адресата тревогу и побудить его начать переписку или перезвонить на указанный в тексте номер. «Дальнейшее общение может использоваться для получения конфиденциальной информации, кодов подтверждения или убеждения выполнить действия под предлогом защиты учетной записи»,— рассказали в МВД.
Ведомство рекомендовало не отвечать на подобные сообщения и не вступать в переписку с отправителем. Нельзя сообщать посторонним коды из SMS, пароли и персональные данные. Проверять состояние учетных записей следует только через официальные сайты и приложения сервисов, не переходя по ссылкам, указано в публикации.