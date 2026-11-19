Forbes: правительство поддержало платный доступ банков к базам МВД
Правительство поддерживает введение платного доступа к информации о гражданах из баз МВД для коммерческих организаций, в том числе банков. Об этом, по словам источников Forbes, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании 11 ноября. За один запрос, согласно проекту постановления правительства, предлагается взимать 50 руб.
Закон, разрешающий платный доступ бизнеса к базам данных МВД о физических лицах, был принят в ноябре 2025 года. В марте 2026-го МВД представило проект постановления, который утверждает порядок запроса информации организациями.
Речь идет об информации о действительности паспортов граждан России, их регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также о регистрации иностранцев, которую банки используют для идентификации клиентов. Прогнозируемые ежегодные поступления в бюджет составляют 116,9 млрд руб.
Полученные средства планируется направить на финансирование органов внутренних дел, указано в проекте постановления. В МВД отмечали, что инициатива призвана повысить эффективность государственных мер по противодействию мошенничеству.
По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, реальные расходы банков могут оказаться выше ведомственной оценки в 116,9 млрд руб. «По сути, сейчас каждый запрос предлагают обложить косвенным налогом, который будет переложен на клиентов», — считает он. Он допускает, что банки при введении такой платы начнут реже отправлять документы клиентов на дополнительную проверку, из-за чего «объективно снизится интенсивность контроля вторичных рисков».