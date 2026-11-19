По мнению председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, реальные расходы банков могут оказаться выше ведомственной оценки в 116,9 млрд руб. «По сути, сейчас каждый запрос предлагают обложить косвенным налогом, который будет переложен на клиентов», — считает он. Он допускает, что банки при введении такой платы начнут реже отправлять документы клиентов на дополнительную проверку, из-за чего «объективно снизится интенсивность контроля вторичных рисков».