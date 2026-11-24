В МВД напомнили, что менять загранпаспорт при замене внутреннего не нужно
Заграничный паспорт не нужно менять при обновлении внутрироссийского паспорта в 20 и 45 лет, если персональные данные владельца остались прежними. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве также рекомендовали подавать заявление о выдаче нового загранпаспорта за полгода до окончания срока действия старого документа. При этом внутренний паспорт необходимо менять в 20 и 45 лет, подав заявление и фотографии не позднее 90 календарных дней после дня рождения.
Родителям, планирующим поездку с детьми, стоит заранее убедиться, что документы не просрочены, а также уточнить правила въезда в страну назначения.