В ведомстве также рекомендовали подавать заявление о выдаче нового загранпаспорта за полгода до окончания срока действия старого документа. При этом внутренний паспорт необходимо менять в 20 и 45 лет, подав заявление и фотографии не позднее 90 календарных дней после дня рождения.