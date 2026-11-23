В МВД раскрыли подробности дела в отношении Андрея Чибиса
МВД: ущерб по делу губернатора Мурманской области Чибиса превышает 1 млрд рублей
Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о мошенничестве и незаконных валютных операциях. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб.
Как уточнила Ирина Волк в Telegram-канале, Андрею Чибису инкриминируется хищение более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также растрата более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.
Расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Помимо Андрея Чибиса, по делу проходят несколько фигурантов, добавила Ирина Волк.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила, что он оказывает содействие следствию. Следственные мероприятия также проводятся в правительстве региона.