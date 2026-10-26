Нарушителей оставили в безвоздушном пространстве

КоАП, напомним, позволяет рассылать автовладельцам штрафы («письма счастья» на водительском сленге) со стационарных камер по почте без составления протокола. В 2022–2023 годах ГИБДД также применяла дроны, дирижабли и аэростаты для контроля движения, выявляя с их помощью различные нарушения, но в основном выезды на встречную полосу. Но «писем счастья» в этом случае не рассылали: снятое фото и видео показывали водителям, на которых оформляли протокол, и направляли материалы в суд, приобщая снимки к делу. В ряде регионов эта практика сохранилась и в 2026 году. Ассоциация ОКО предложила правительству перевести фиксацию нарушений в автоматический режим — по аналогии с выявлением нарушителей скорости (см. “Ъ” от 3 августа). Свою идею организация объясняла необходимостью контроля за водителями, совершающими различные нарушения, которые можно контролировать с воздуха. По данным ГИБДД за девять месяцев 2026 года, в РФ произошло 5,7 тыс. ДТП с выездом на «встречку» — это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в ряде регионов этот вид аварийности растет, например в Ингушетии, Кировской, Ивановской областях и Карелии.