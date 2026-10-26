Нарушителей оставили в безвоздушном пространстве
Запуск автоматических штрафов с воздуха отложен на неопределенный срок
Как выяснил “Ъ”, МВД посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фотографиям и видео с квадрокоптеров. С этим предложением к правительству обратились операторы дорожных камер, ссылаясь на высокий уровень аварийности на «встречке» и необходимость усилить контроль за нарушителями. В МВД считают, что существующих инструментов контроля и сейчас достаточно. В Минтрансе концептуально поддерживают предложение операторов камер, но считают, что воплощать его в жизнь нужно комплексно и позже.
Позиция МВД по поводу применения летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД (“Ъ” ознакомился с текстом) изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта. «В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения,— сказано там.— В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным».
КоАП, напомним, позволяет рассылать автовладельцам штрафы («письма счастья» на водительском сленге) со стационарных камер по почте без составления протокола. В 2022–2023 годах ГИБДД также применяла дроны, дирижабли и аэростаты для контроля движения, выявляя с их помощью различные нарушения, но в основном выезды на встречную полосу. Но «писем счастья» в этом случае не рассылали: снятое фото и видео показывали водителям, на которых оформляли протокол, и направляли материалы в суд, приобщая снимки к делу. В ряде регионов эта практика сохранилась и в 2026 году. Ассоциация ОКО предложила правительству перевести фиксацию нарушений в автоматический режим — по аналогии с выявлением нарушителей скорости (см. “Ъ” от 3 августа). Свою идею организация объясняла необходимостью контроля за водителями, совершающими различные нарушения, которые можно контролировать с воздуха. По данным ГИБДД за девять месяцев 2026 года, в РФ произошло 5,7 тыс. ДТП с выездом на «встречку» — это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в ряде регионов этот вид аварийности растет, например в Ингушетии, Кировской, Ивановской областях и Карелии.
Уже после обращения ОКО в правительство инициативу комментировал Андрей Никитин, который на тот момент был главой Минтранса. «Мы поддерживаем применение новых технологических решений для автоматической фиксации нарушений ПДД,— заявил он в интервью "РИА Новости" в преддверии ВЭФ в конце августа.— Но здесь важно смотреть на вопрос шире: мы выступаем за комплексный подход, который не ограничивается одними только беспилотниками». Концептуальный подход, по его мнению, нужно закрепить на уровне федерального закона, а правительство наделить правом устанавливать к таким технологиям «четкие обязательные требования и единый порядок их применения». При этом господин Никитин упомянул также «специфику текущего момента», в связи с чем нужно продумать «переходные положения для работы таких систем в период СВО».
Обнародованные господином Никитиным тезисы отражены в позиции Минтранса, которая была сформулирована по итогам рассмотрения обращения ОКО (текст есть у “Ъ”). Ведомство сослалось на поручения президента от 26 февраля, в котором сказано о необходимости расширить использование «беспилотных авиационных систем» для государственного контроля различных нарушений, причем не только ПДД. Минтранс, отмечается в ответе, уже разработал план мероприятий по использованию «единой системы идентификации» БПЛА, которые применяются для контрольной деятельности.
«Мы согласны с позицией МВД. Запускать беспилотники над дорогами сейчас преждевременно,— комментируют ситуацию в ОКО.— Но готовиться к этому и готовить нормативную базу целесообразно уже сегодня. Чтобы комплексы фотовидеофиксации на базе квадрокоптеров можно было применять, нужны поправки к федеральному законодательству. Ведомствам предстоит выработать единую позицию, подготовить, согласовать и принять изменения, а это небыстрый процесс. Если действовать на опережение, к моменту, когда МВД как ведомство, отвечающее за контроль соблюдения ПДД и фотовидеофиксацию, примет решение, все будет готово».
«Очевидно, что в настоящее время любые объекты в небе в МВД считают потенциальными источниками угрозы, а именно инструментом терактов и диверсий,— отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.— Пока не будет надежных способов оперативно и дистанционно отличить "законный" БПЛА от представляющего угрозу и понимания методов выявления и пресечения этих угроз, преждевременно говорить о практической реализации идеи массового контроля за безопасностью дорожного движения с использованием беспилотных летательных аппаратов».
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 5