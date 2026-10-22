Куда уходит детство — в какое МВД

Как рассказала “Ъ” председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), на заседании 21 октября комитет принял решение отклонить инициативу в первую очередь из-за того, что предложенная мера может не соответствовать уровню совершенного ребенком деяния. «Он мог просто зайти в магазин и украсть шоколадку, а его на 30 дней помещают в центр временного содержания»,— говорит госпожа Останина. Кроме того, поясняет она, помещение ребенка в центр изолирует его от родственников, и это «не соответствует нашему настрою на семьецентричность». Депутат отмечает, что сейчас в России действуют 77 ЦВСН: «Это значит, что дети из одного региона размещаются в центре в другом, и далеко не всегда родители могут приехать к своим детям». Нина Останина убеждена, что профилактика должна строиться не на «изоляции наших детей за колючей проволокой», а, напротив, на социализации этих детей через вовлечение их в общественную деятельность, организацию их досуга (кружки, спортивные секции) и отдыха, работу с родительским сообществом. Депутат отметила, что против инициативы также высказались общественные объединения, родительские организации и РПЦ.