Куда уходит детство — в какое МВД
В Госдуме отклоняют предложение о помещении детей в центры МВД за мелкие правонарушения
Думский комитет по защите семьи не поддержал законопроект о помещении детей, совершивших административные проступки, в центры временного содержания несовершеннолетних (ЦВСН) при МВД. Сейчас туда направляют только тех, кто совершил уголовные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Инициатива находилась на рассмотрении с 2023 года — и в декабре 2025 года правительство поддержало ее с учетом доработки. Депутаты пришли к выводу, что профилактика правонарушений среди детей должна строиться на социализации, а не на изоляции их «за колючей проволокой».
Как стало известно “Ъ”, комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента не принимать законопроект, расширяющий перечень лиц, которых могут направлять в центры временного содержания несовершеннолетних при МВД.
Сейчас в центры при ОВД помещают подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Также туда отправляют детей, ожидающих направления в спецшколы, самовольно ушедших из спецучреждений и тех, чья личность и место жительства не установлены. ЦВСН принимают детей круглосуточно, там они могут находиться от 48 часов до 30 суток.
Рассмотренный комитетом документ предлагал помещать в центры детей, которые в течение года неоднократно совершили административные правонарушения. В пояснительной записке в качестве примера таких нарушений приводились пропаганда нацистской атрибутики, дискредитация российской армии, побои, нарушения антинаркотического законодательства и мелкие хищения. Детей, которые совершили такие деяния, предлагалось помещать в ЦВСН по решению суда, в том числе до достижения ими возраста административной ответственности. Проект также наделял центры полномочиями по проведению профилактических мероприятий с детьми, а также переименовывал эти учреждения в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ходе профилактических мероприятий сотрудники ЦВСН смогли бы выявлять факты склонения детей к совершению преступлений и жестокого обращения с ними.
Проект поправок внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года депутаты Госдумы VIII созыва Мария Бутина, Татьяна Буцкая и Владимир Самокиш (все — ЕР). Текст инициативы неоднократно менялся, за все время на него поступило три отзыва правительства. В последнем — от декабря 2025 года — правительство предложило внести корреспондирующие изменения в КоАП, а также прописать в документе право содержащихся в центрах детей на «беспрерывный образовательный процесс». С учетом этих изменений правительство инициативу поддержало.
Как рассказала “Ъ” председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), на заседании 21 октября комитет принял решение отклонить инициативу в первую очередь из-за того, что предложенная мера может не соответствовать уровню совершенного ребенком деяния. «Он мог просто зайти в магазин и украсть шоколадку, а его на 30 дней помещают в центр временного содержания»,— говорит госпожа Останина. Кроме того, поясняет она, помещение ребенка в центр изолирует его от родственников, и это «не соответствует нашему настрою на семьецентричность». Депутат отмечает, что сейчас в России действуют 77 ЦВСН: «Это значит, что дети из одного региона размещаются в центре в другом, и далеко не всегда родители могут приехать к своим детям». Нина Останина убеждена, что профилактика должна строиться не на «изоляции наших детей за колючей проволокой», а, напротив, на социализации этих детей через вовлечение их в общественную деятельность, организацию их досуга (кружки, спортивные секции) и отдыха, работу с родительским сообществом. Депутат отметила, что против инициативы также высказались общественные объединения, родительские организации и РПЦ.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 5