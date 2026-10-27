В МВД предупредили о мошенничестве с помощью ИИ-роликов со знаменитостями

Ведомство призывает к осторожности при покупках в интернете. Следует изучать отзывы о магазинах на независимых площадках, оплачивать товары при получении или через сервисы с защитой платежа и избегать полной предоплаты. Также важно не поддаваться на давление и спешку — фразы вроде «только сегодня», «осталось два товара» или «акция заканчивается через час» считаются манипуляцией.