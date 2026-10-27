В МВД предупредили о мошенничестве с помощью ИИ-роликов со знаменитостями
В России появилась новая мошенническая схема с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Фейковые интернет-магазины продают технику и другие товары по заниженным ценам, объясняя скидки «доставкой из-за рубежа» или крупными распродажами, сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД.
Покупателю предлагают полностью оплатить заказ заранее и обещают доставку за месяц. Однако в назначенный день товар не приходит, а мошенники заявляют, что заказ «застрял на таможне», и не возвращают деньги. Для убедительности в рекламе они применяют видео с участием знаменитостей, сгенерированные с помощью ИИ.
Ведомство призывает к осторожности при покупках в интернете. Следует изучать отзывы о магазинах на независимых площадках, оплачивать товары при получении или через сервисы с защитой платежа и избегать полной предоплаты. Также важно не поддаваться на давление и спешку — фразы вроде «только сегодня», «осталось два товара» или «акция заканчивается через час» считаются манипуляцией.