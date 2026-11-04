Пенсионные накопления вложили в ОПС

Фигуранты с самого начала вину отрицали. В частности, Васильев и Бейрит в ходе судебного заседания по продлению им меры пресечение заявляли, что еще в 2013 году продали УК «Паллада Эссет Менеджмент» (управляла НПФ) компаниям Новицкого и передали управление Первым пенсионным фондом, после чего отношения к ним не имели. Тогда же Васильев подчеркивал, что ни он, ни Бейрит с пятью другими фондами никак не связаны. Тогда он высказал мнение, что «деньги уходили в компании Новицкого и Хорошавцева».