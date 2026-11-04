Пенсионные накопления вложили в ОПС
Экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий обвинен в особо тяжком преступлении
Как стало известно “Ъ”, МВД утяжелило обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении 8,8 млрд руб. у шести негосударственных пенсионных фондов. Теперь подследственным, среди которых экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий и совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит, помимо мошенничества вменили организацию преступного сообщества.
По данным источников “Ъ”, обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) Евгению Новицкому, Сергею Васильеву и Константину Бейриту, а также бывшим руководителям УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олегу Мезенцеву и брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольге Илларионовой Главное управление МВД России по Москве предъявило в сентябре 2026 года.
Это произошло после того, как в июне истек срок давности по вмененной всем фигурантам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), который составляет десять лет.
Однако дело в отношении вышедших на свободу фигурантов, обвинительное заключение по которому прокуратура Москвы незадолго до этого не утвердила, прекращено не было. Вместо этого всем пятерым фигурантам добавили особо тяжкую статью.
По данным “Ъ”, Новицкому, Васильеву и Бейриту следователи инкриминировали организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), предусматривающую от 12 до 20 лет заключения и, соответственно, 20-летний срок давности.
После этого начались повторные допросы фигурантов. Никто из них категорически не признает вину. Адвокаты фигурантов отказались от комментариев, сославшись на волю доверителей.
Как ранее писал “Ъ”, расследование ГУ МВД РФ по Москве хищений в 2018–2019 годах у шести негосударственных пенсионных фондов привело к задержанию в июне 2024 года экс-президента АФК «Система», бывшего зампреда совета директоров одной из крупнейших оборонных компаний ОАО РТИ Евгения Новицкого (в настоящее время находится на пенсии), а также гендиректора и основного бенефициара группы «Русские фонды» Сергея Васильева, его делового партнера Константина Бейрита, гендиректора УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олега Мезенцева и экс-директора брокерской компании, входившей в ГК «Паллада», Ольги Илларионовой.
По решению суда четверо фигурантов оказались под домашними арестами, а Мезенцев, имевший помимо российского еще и украинское гражданство,— под стражей. Позже Тверской райсуд освободил Васильева и Бейрита под запрет определенных действий. Когда же в начале лета прокуратура Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение из-за существенных процессуальных нарушений, все фигуранты оказались на свободе.
По версии следствия, «не позднее 26 мая 2014 года» Новицкий, Мезенцев и Илларионова, «действуя в составе группы лиц по предварительному сговору», совместно с неустановленными лицами, в том числе из числа руководителей и сотрудников принадлежавшего Новицкому НПФ «Уральский финансовый дом» и управляющей компании ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», разработали преступный план, который, однако, реализовали лишь спустя три с половиной года — «не позднее 22 ноября 2018 года».
В соответствии с планом за счет средств негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД» на Московской бирже были приобретены заведомо неликвидные облигации подконтрольных неустановленным лицам ООО «УНГП-Финанс» и ООО «Дельта-Финанс».
На их покупку было потрачено 245,2 млн и 119,1 млн руб. соответственно. В действительности, как полагает следствие, ценные бумаги ничего не стоили — их рыночная цена на момент покупки, говорится в деле, составляла «00 рублей». ГСУ ГУ МВД по Москве пришло к выводу, что таким образом у НПФ «Урал ФД», который был расположен в Перми и имел офис в Москве, было украдено 364 млн 454 тыс. руб.
Аналогичным образом, полагает следствие, были выведены денежные средства еще пяти негосударственных пенсионных фондов: Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), фонда «Церих» (605,2 млн руб.), «Мечел-фонда» (3,378 млрд руб.), НПФ металлургов (598,4 млн руб.), а также Первого национального пенсионного фонда (3,213 млрд руб.). Общую сумму похищенного следствие оценило в 8 млрд 857 млн 481 тыс. руб. Все НПФ были лишены лицензии и обанкрочены. Потерпевшей стороной по делу признан их правопреемник — Агентство по страхованию вкладов.
Фигуранты с самого начала вину отрицали. В частности, Васильев и Бейрит в ходе судебного заседания по продлению им меры пресечение заявляли, что еще в 2013 году продали УК «Паллада Эссет Менеджмент» (управляла НПФ) компаниям Новицкого и передали управление Первым пенсионным фондом, после чего отношения к ним не имели. Тогда же Васильев подчеркивал, что ни он, ни Бейрит с пятью другими фондами никак не связаны. Тогда он высказал мнение, что «деньги уходили в компании Новицкого и Хорошавцева».
Тверской райсуд Москвы 29 марта 2025 года заочно санкционировал арест в рамках того же дела бывшего президента «Башнефти», экс-сенатора от Удмуртии и экс-топ-менеджера АФК «Система» Виктора Хорошавцева. Последний, по данным следствия, еще в июне 2024 года выехал в Турцию и в Россию не возвращался. Фигуранта объявили в международный розыск. Еще в январе в отношении Хорошавцева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а теперь к ним, вероятно, добавилось и обвинение и по ст. 210 УК.