МВД предупредило о мошеннических звонках под видом службы доставки
Мошенники выманивают у людей данные банковских карт и коды из SMS, сообщая им о якобы ошибке при оплате заказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Во время звонка злоумышленник представляется сотрудником службы доставки. Он говорит, что при оплате заказа произошла ошибка и деньги нужно вернуть. Для возврата мошенник просит назвать реквизиты банковской карты или продиктовать код из SMS. После этого жертва лишается денег.
В МВД советуют не сообщать незнакомцам SMS-коды. По мнению ведомства, делать этого не следует независимо от того, кем представляется собеседник.