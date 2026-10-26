МВД предупредило о мошеннических звонках под видом службы доставки

Во время звонка злоумышленник представляется сотрудником службы доставки. Он говорит, что при оплате заказа произошла ошибка и деньги нужно вернуть. Для возврата мошенник просит назвать реквизиты банковской карты или продиктовать код из SMS. После этого жертва лишается денег.