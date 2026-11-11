Россия объявила в розыск более 90 человек по делам о терроризме с начала года
Российские правоохранительные органы в 2026 году объявили в международный розыск по линии Интерпола свыше 90 человек, которых подозревают или обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом. Об этом сообщил начальник бюро Интерпола в МВД России Валерий Калачев на сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности, передает ТАСС.
В других странах по запросам России задержали более 315 человек. Установлено местонахождение еще более 120 разыскиваемых. Всего Интерпол хранит информацию о более чем 130 тыс. лицах, причастных к террористической и экстремистской деятельности, добавил господин Калачев.
Национальное центральное бюро Интерпола отвечает за сотрудничество российских правоохранительных органов с международной организацией. В регионах России открыто 80 подразделений бюро.