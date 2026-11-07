МВД сообщило о профилактических рейдах в центре Москвы
В МВД прокомментировали массовые задержания в районе Китай-города в центре Москвы. В ведомстве назвали рейд «профилактическими мероприятиями». Полиция провела их ради предупреждения и пресечения правонарушений, «в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
По данным «Осторожно, новости», в центре Москвы со вчерашнего вечера задержали более сотни человек. Среди них есть несовершеннолетние. По информации Telegram-канала, их отводили в автозаки, а после увозили в ОВД «Басманный» и «Таганский». Возле отделов собрались родители несовершеннолетних, которые ждут освобождения своих детей.
Задержанным в отделах вручали повестки в военкомат, сообщили молодые люди журналистам. Вместе с тем, по словам одного из них, сотрудники предлагали совершеннолетним подписать контракт с Министерством обороны — согласился ли кто-либо на предложение, неизвестно.
Часть задержанных пожаловалась на насилие со стороны силовиков. Некоторые из них заявили, что им пришлось провести несколько часов в переполненных автозаках.
Сколько всего людей было задержано во время рейдов, в полиции не уточнили. «В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке»,— сообщила пресс-служба МВД.