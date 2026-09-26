Итоги выборов, новый проект бюджета и визит Си в США

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Инициативы недели ВС РФ предложил реформировать суд присяжных. В частности, включить председательствующего судью в состав коллегии и сократить число присяжных до четырех человек. Минфин внес в правительство бюджетный пакет. В частности, он предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%. Изменения не распространятся на доходы участников СВО. Также анонсированы изменения в «Семейной ипотеке». Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Минтранс предложил финансировать достройку ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» за счет дополнительного инвестиционного портового сбора в размере 20 руб. на тонну экспортного груза. Американская компания OpenAI планирует передать Украине доступ к системе кибербезопасности на основе ИИ. США пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами в декабре.

Цифры недели «Единая Россия» получила рекордные 349 мест в Госдуме. Партия возглавит 20 из 35 комитетов. Счетная палата оценила дефицит бюджета РФ в 5,8 трлн руб. за полгода. Минфин прогнозирует дефицит бюджета на уровне 2% ВВП в ближайшие три года. Мясо птицы в августе подорожало более чем на 15%. Число банкротств застройщиков в России выросло на 41%. Минтай, самая массовая российская рыба, за год подорожал в оптовой закупке на 59,3%. За январь—июнь 2026 года чистый прирост торговых площадей основных продуктовых ритейлеров в РФ составил 430,09 тыс. кв. м. Это минимальное значение с 2011 года. Перевозка угля в Китай из порта Восточный подорожала до рекордных $13,3–14,3 за тонну. «Ромир»: 56% опрошенных потребителей в РФ против интернет-торговли алкоголем. ЕС спустя два года согласовал выделение €6,6 млрд для помощи Украине.

Цитаты недели «Если хотим выжить в этом сложном мире,— мы должны быть свободны. И нет альтернативы. Мы должны беречь, беречь, беречь достоинство молодых людей» (режиссер Александр Сокуров в интервью «Ъ»). «Самое главное сейчас — это задачи обороны, задачи фронта» (министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о непростом проекте федерального бюджета на Московском финансовом форуме). «Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции» (глава МИД РФ Сергей Лавров исключил приостановку СВО для проведения переговоров с Украиной). «Членам комиссий еще сложнее было» (глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала критикующих трехдневное голосование политиков «умерить партийный эгоизм»). «Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и сейчас нам нужно убедить Путина сесть за стол переговоров» (президент Финляндии Александр Стубб на 81-й сессии Генассамблеи ООН). «Подобно реке, которая никогда не перестает течь, история никогда не стоит на месте» (председатель КНР Си Цзиньпин в застольной речи во время визита в Вашингтон).

По букве закона Перовский суд Москвы арестовал политолога Александра Кынева (объявлен Минюстом РФ иноагентом) по обвинению в сбыте наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя (объявлен Минюстом РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. По иску «Русала» к группе Rio Tinto помимо почти $1,3 млрд в качестве возмещения убытков взыскано 66% оператора месторождения Оюу-Толгой в Монголии. ЕС снял санкции с инвестора Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и экс-ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Минэкономразвития РФ определило критерии для перевода части функций госкомпаний из Москвы в регионы. Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.

Отставки и назначения Председатель Госдумы Вячеслав Володин, скорее всего, сохранит свой пост и станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. Губернаторские выборы в РФ сюрпризов не принесли: после подсчета 100% протоколов все восемь кресел предсказуемо получили действующие руководители. В переданных во временное управление Nestle, FM Logistic, «Ашане» и «Лемана Про» прошла смена гендиректоров. Зампред Верховного суда Юрий Глазов ушел в отставку.