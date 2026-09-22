С высоты куриного взлета

В России ускорился рост цен на мясо птицы. Курица в годовом выражении в августе подорожала на 15,8%, опередив другие мясные позиции, индейка — на 15,1%. Это обусловлено растущими издержками производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в России в августе 2026 года составила 263,6 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 15,8%, следует из материалов Росстата. Это самая заметная динамика среди мясных позиций и в последние месяцы она ускоряется. В июне рост стоимости курятины в годовом выражении оценивался в 5%, в июле — уже в 13,4%. В августе в рознице индейка подорожала в среднем на 15,1% год к году, до 645 руб. за 1 кг. В июне ценовой рост в годовом выражении оценивался в 9%, в июле — в 11,8%.

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Розничные цены растут вслед за оптовыми.

Согласно имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, 14–20 сентября тушка бройлера в закупке стоила в среднем 225 руб. за 1 кг, прибавив год к году 18%. Стоимость филе и бедер в годовом выражении увеличилась на 28%, окорочков — на 20%.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов напоминает, что стоимость куриного мяса долго была на историческом минимуме. Он связывает начавшийся в середине года рост с накопленным эффектом от издержек производителей. Торговые сети, по его словам, продают социально значимые позиции курятины ниже закупочной цены: в середине сентября наценка на тушку «первой цены» была минус 0,7%. Минимальная стоимость тушки цыпленка-бройлера в торговых сетях составляет 220 руб. за 1 кг, отмечают в АКОРТ.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина поясняет, что производство курятины в России остается стабильным, составляя 260–280 тыс. тонн в месяц. Выраженное увеличение цен она связывает в первую очередь с увеличением издержек на корма, логистику, горюче-смазочные материалы и фонд оплаты труда.

Госпожа Корягина сомневается, что падающие в моменте цены на зерно улучшат экономику птицеводов из-за опережающего роста остальных затрат.

Она обращает внимание и на то, что текущая коррекция цен на корма отразится на себестоимости курятины с задержкой в несколько месяцев. Первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко связывает изменение цен на индейку с тем, что стало больше дорогой продукции — маринадов, порционной нарезки.

Альбина Корягина сомневается, что рост цен на птицу будет долгосрочным. Для сегмента характерен короткий цикл производства: выращивание бройлера обычно занимает 40–45 дней. То есть птицеводы в ответ на рост цен смогут достаточно быстро увеличить товарное предложение, которое в дальнейшем будет естественным образом сдерживать подорожание. Рентабельность выпуска курятины, по словам эксперта, уже восстанавливается. Как только показатель достигнет 18–20%, экономический стимул для агрессивного повышения цен исчезнет, считает госпожа Корягина.

Курятина остается наиболее востребованным в России видом мяса. В январе—июне 2026 года на нее пришлось 68% от совокупного объема охлажденного и замороженного мяса в натуральном выражении, без учета полуфабрикатов. Год к году продажи сократились на 3%. В случае индейки аналитики зафиксировали рост на 2%. Но ее доля осталась относительно небольшой — 4,6%.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры, сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста издержек производства.

При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне, добавили в министерстве. Там отметили, что российские птицеводческие предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок продукцией. По данным Росстата, за январь—август 2026 года в сельхозорганизациях произведено 4,4 млн тонн птицы в живом весе.

Александра Мерцалова