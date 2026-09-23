Спикер троицу любит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, скорее всего, сохранит свой пост и станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. Как сообщили “Ъ” источники в «Единой России» и других фракциях, альтернативные кандидатуры на этот раз даже не обсуждались. Депутаты отдают должное организационным способностям своего председателя, а эксперты отмечают его особую роль в архитектуре российской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам завершившихся выборов в Госдуму Вячеслав Володин переизбрался на новый срок от «Единой России» по одномандатному округу в родной Саратовской области, получив почти 83% голосов. Решением кадровых вопросов Дума нового созыва займется лишь на следующей неделе, но уже сейчас, как рассказали “Ъ” несколько собеседников в нижней палате, господин Володин остается единственным кандидатом на должность спикера.

«Другие кандидатуры не обсуждались»,— заверил “Ъ” собеседник в «Единой России». Но окончательное решение по кандидатуре председателя Думы примет президент, подчеркнули источники “Ъ”.

Представители парламентской оппозиции оценивают работу Вячеслава Володина на посту спикера не менее высоко, чем его однопартийцы.

«Вячеслав Викторович Володин — это настоящий профессионал, преданный избирателям и стране. Он мудрый и порядочный человек, который сформировал в Госдуме уникальную атмосферу: нижняя палата парламента снова стала местом для дискуссий, каким и должен быть настоящий представительный орган»,— сказал “Ъ” лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он также подчеркнул, что при нынешнем спикере в 2016 году был принят особый порядок рассмотрения приоритетных инициатив каждой фракции, что дало оппозиции больше возможностей презентовать свои предложения. Кроме того, при господине Володине оппозиционные фракции гарантированно получают посты в руководстве как палаты, так и комитетов.

Вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) отметил вклад спикера в работу «всей политической системы, в которой парламент стал стержневой структурой». «Мое личное мнение: из числа всех избранных депутатов Вячеслав Викторович со своим опытом, своим видением решения задач в будущем является наиболее оптимальной и самой лучшей кандидатурой в качестве председателя Госдумы»,— заявил “Ъ” господин Чернышов.

«Мне со всеми ровно работается»,— признался “Ъ” первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, которого Вячеслав Володин нередко критикует во время пленарных заседаний.

Коммунист пояснил, что со спикером не спорит, а оппонирует «с точки зрения регламента». «Володин — квалифицированный человек, но любит власть, как и все»,— заключил господин Коломейцев.

Депутат Роза Чемерис («Новые люди») полагает, что у господина Володина есть «исключительные рабочие качества, выгодно выделяющие его на общем фоне». «Настоящий государственник, очень трудоспособный, активный и ответственный политик, значительно укрепивший и усиливший авторитет и влияние Госдумы,— рассказала “Ъ” госпожа Чемерис.— Будучи депутатом-одномандатником, полностью погруженным в дела своего округа, он не менее рачительно и эффективно уже не первый год руководит Думой, выстроив конструктивные отношения со всеми представленными в ней политическими силами». Особо она отметила внимание спикера к деталям и знание биографий всех депутатов, различные факты из которых он часто приводит на пленарных заседаниях палаты.

Председатель Госдумы — это компромиссная фигура, прежде всего для самих парламентских фракций, подчеркивает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук: «Думаю, для Владимира Путина при принятии решения о поддержке того или иного кандидата на эту высокую должность важно, чтобы спикер, с одной стороны, был несомненным сторонником его курса, а с другой — умел консолидировать разные политические силы. Володин отвечает обоим этим критериям». При нем Дума стала «спикероцентричной», добавляет эксперт: господин Володин взял на себя персональную ответственность за ее публичный имидж, взаимоотношения с правительством, содержание пленарных заседаний.

На месте спикера Вячеслав Володин показал себя максимально эффективным, а «других мест для человека и политика его масштаба нет», считает политолог Константин Калачев: «Устойчивость позиций Володина на посту председателя Думы обусловлена его уникальным положением в архитектуре российской власти: он человек команды президента, который вывел работу Госдумы на новый уровень. Володин превратил Думу в высокоэффективный, дисциплинированный и полностью подконтрольный инструмент. Причем сделал это на основе межфракционного консенсуса».

Ксения Веретенникова