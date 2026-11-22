Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта фактически заморожены с июля. Вашингтон настаивает на полном открытии Ормузского пролива и отказе иранцев от обогащения урана (нужен для создания ядерного оружия), а Тегеран в ответ требует прекратить боевые действия, снять морскую блокаду и санкции.