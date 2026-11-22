Трамп допустил возобновление ударов по Ирану после Нового года
Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не смогут урегулировать конфликт путем переговоров. Об этом глава государства сам рассказал Fox News.
Дональд Трамп назвал представителей Ирана «профессиональными мастерами увиливания». «Сейчас они ведут себя более агрессивно, чем до выборов»,— сказал президент в комментарии телеканалу.
Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта фактически заморожены с июля. Вашингтон настаивает на полном открытии Ормузского пролива и отказе иранцев от обогащения урана (нужен для создания ядерного оружия), а Тегеран в ответ требует прекратить боевые действия, снять морскую блокаду и санкции.
По данным Axios, последние недели переговоры со стороны США ведет вице-президент Джей Ди Вэнс. Источники издания отмечают, что «прогресс есть, но он продвигается крайне медленно».