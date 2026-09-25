С хорошими минами при плохой игре

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил госвизит в США. Его вторая личная встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом за год прошла невероятно помпезно и была полна красивых фраз (чего только стоит призыв Си «вместе взращивать прекрасные цветы китайско-американской дружбы»). Однако в том, что касается конкретных итогов по таким сложным вопросам, как торговля, ситуация вокруг Тайваня и конфликт с Ираном, предъявить общественности двух стран главам КНР и США, похоже, оказалось пока нечего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Апофеозом трехдневного визита Си Цзиньпина в США, его первого госвизита в эту страну с 2015 года, стал торжественный ужин в Белом доме с участием руководителей крупнейших американских технологических компаний. Был ли за столом кто-то из глав китайских госкомпаний, осталось неясным — официальный список гостей обнародован не был.

Трапеза началась символично — с бокалов игристого вина Schramsberg Blanc de Noirs, в руках с которым президент Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай в 1972 году произносили в Пекине «тост за мир». Ну а далее в меню оказались «американские продукты с легким китайским влиянием, объединяющие кулинарные традиции обеих стран», отметил Белый дом в пресс-релизе.

Тема пересечения культур и судеб обеих стран звучала и в застольной речи китайского гостя. Начав с упоминания об интересе Джорджа Вашингтона к коллекционированию китайского фарфора, Си Цзиньпин перешел к теме сотрудничества китайских и американских сил в борьбе против Японии в годы Второй мировой войны, назвав это «дружбой, закаленной в огне и крови». А затем вспомнил об историческом визите президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, который ознаменовал начало процесса нормализации американо-китайских отношений. «Подобно реке, которая никогда не перестает течь, история никогда не стоит на месте»,— отметил председатель Си. И тут же позволил себе еще одну красивую метафору, призвав своего американского визави «вместе взращивать прекрасные цветы китайско-американской дружбы» и «вместе написать новую главу наших дружественных отношений».

Сама любезность был и Дональд Трамп. Они с Си «прекрасно понимают: мы представляем разные системы, но связи между нашими народами остаются прочными, а наши отношения еще никогда не были столь хорошими», отметил глава Белого дома в своей речи за ужином.

Помимо «хлеба», китайскому гостю приготовили и зрелища. Трамп вывел Си наружу, чтобы показать ему вертолетную площадку, которую соорудили на Южной лужайке. Президент США провел для китайского лидера экскурсию по «президентской аллее славы». У экспозиции, посвященной бывшему президенту Джо Байдену, вместо его портрета оказалось фото «авторучки» (так называют устройство, которым пользуются президенты, когда у них нет времени собственноручно подписывать документы). И на видеозаписи, опубликованной Белым домом, заметно, что Си Цзиньпин над этим усмехнулся (хотя, вероятно, скорее из вежливости).

Во время ужина Дональд Трамп подарил своему гостю статую белоголового орлана высотой чуть менее метра на постаменте — «национальный символ Соединенных Штатов и воплощение свободного, парящего духа Америки», как пояснил даритель, выразив надежду, что «для него найдется достойное, прекрасное место в Пекине».

Ответного жеста со стороны Си Цзиньпина не последовало, однако один символический подарок он все-таки сделал: было объявлено, что вскоре в зоопарк Атланты прибудут две панды.

В завершающий день визита китайского лидера в США, он и Трамп посетили Национальный архив США.

Что осталось в сухом остатке за вычетом приятностей и помпезностей? Почти ничего.

Си отметил, что он и Трамп провели углубленное обсуждение и было достигнуто «взаимопонимание по многим вопросам», что обеспечило «новые стратегические ориентиры для китайско-американских отношений». Но ни малейших подробностей не привел. И, по сути, единственной конкретной договоренностью, о которой было объявлено, помимо передачи двух панд и продления торгового перемирия на два месяца, о чем было объявлено еще до старта переговоров лидеров, стало обещание пригласить в Китай 100 тыс. молодых американцев в ближайшие пять лет для участия в программах обмена.

Это китайское ноу-хау уже было отработано в прошлом: в ходе визита в Сан-Франциско в 2023 году для участия во встрече лидеров АТЭС Си Цзиньпин объявлял об инициативе пригласить 50 тыс. молодых американцев в Китай для обучения в течение последующих пяти лет, и в мае текущего года эта цель была достигнута с опережением графика на два с половиной года.

Один из обсуждавшихся вопросов — принципиальный для Китая — тайваньский.

Как заявил Си Цзиньпин Трампу, позиция Китая в вопросе защиты национального «воссоединения» и территориальной целостности ясна, и выразил надежду, что США будут придерживаться «верной позиции», выступая против независимости Тайваня. На это быстро отреагировали на Тайване: 25 сентября внешнеполитическое ведомство острова заявило, что заявления Си отражают «характерный для Китая подход, заключающийся в искажении фактов и одностороннем изложении своей позиции и претензий». А вот что ответил на предупреждения Си сам Трамп, осталось неясно.

Не появилось по итогам встречи и признаков того, что Пекин готов оказать давление на Иран с целью принудить Тегеран уступить требованиям США — обязать Си так поступить от Трампа добивались многие американские конгрессмены. На иранскую тему лидер Китая заявил разве о необходимости возврата к режиму прекращения огня и выходе в конечном итоге на мирное соглашение.

«Главной целью была именно торжественность. Если вычесть из программы смотры войск и церемонию открытия, то на личные встречи двух лидеров оставалось менее двух часов»,— отметил эксперт Брукингского института Райан Хасс, комментируя отсутствие дипломатических прорывов.

Наталия Портякова