Число банкротств застройщиков в России выросло на 41%

За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%, сообщает аналитическая компания «Контур.Фокус» на основе официальных данных по ОКВЭД. Ситуация резко ухудшилась в июне — сентябре. Число таких дел увеличилось с 1089 до 1454, то есть более чем на 30%. Основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. Случаи фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, Сургуте и Челябинске.

В Минстрое признают сложности в отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах, в том числе в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской, Томской, Саратовской, Амурской и Запорожской областях, а также в ЛНР, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Башкирии и Мордовии, отмечают «Известия».

Вице-премьер Марат Хуснуллин 22 сентября сообщил, что ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Снижение произошло в основном в сегменте индивидуального жилищного строительства, а не в многоквартирных домах. Наиболее тяжелая ситуация с отставанием от сроков ввода жилья отмечена в Ивановской области (40,9 месяца), Ямало-Ненецком АО (28,4 месяца), Владимирской (24 месяца) и Смоленской областях (16,8 месяца).

Строительные компании объясняют трудности значительным снижением объемов работ и спроса на жилье, что связано с падением инвестиционной активности в экономике до 10% и высокой ключевой ставкой. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья.